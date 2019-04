von Jutta Freudig

Ein großes Fest des Gesangs steht an Pfingsten von 8. bis 10. Juni auf dem Programm, wenn der Männergesangverein "Sängerlust" Ippingen sein 70-jähriges Bestehen feiert. Neben einem Gruppenkonzert der Chöre aus der gesamten Ostbaar gibt es auch eine Jubiläumsparty mit der bekannten Gruppe "Z3 Die drei Zillertaler". Für die Feierlichkeiten zu dem runden Geburtstag gründet der Verein eigens einen Projektchor, bei dem singbegeisterte Männer von außen mitmachen können.

Das Festzelt für den Sängergeburtstag befindet sich auf dem Sportplatz in Ippingen. Den Auftakt für das Programm bildet am Samstag, 8. Juni, um 20 Uhr das Gruppenkonzert der Ostbaarchöre. An diesem Abend tritt auch der Projektchor des MGV Ippingen auf. Im Anschluss spielen die "Ramstaler". Der Pfingstsonntag, 9. Juni, wird mit einem Gottesdienst im Festzelt eröffnet, der um 9.30 Uhr beginnt. Zum Frühschoppen spielt danach die Stadtkapelle Möhringen. Am Nachmittag steht ab 14 Uhr ein Freundschaftssingen mit befreundeten Chören auf dem Programm. Ab 17 Uhr unterhält die Gemeindemusikkapelle Immendingen die Gäste im Festzelt.

Den Höhepunkt des Pfingstsonntags bildet die Jubiläumsparty mit der Gruppe "Z3 Die drei Zillertaler" (Kartenvorverkauf unter patrickmink@gmx.de). Für diesen Partyabend können interessierte Gruppen auch ganze Tische reservieren. Am Pfingstmontag, 10. Juni, wird die Geburtstagsfeier des MGV mit einem Frühschoppen fortgesetzt, den der Musikverein "Harmonie" Gutmadingen ab 11 Uhr gestaltet. Am Nachmittag des Pfingstmontags klingt das Fest der Ippinger Sänger ab 14.30 Uhr mit unterhaltsamer Musik der "Eschbacher Heimatmusikanten" aus.

Bereits im Vorfeld des Sängerfests wird der geplante Projektchor des MGV Ippingen aktiv. Mitmachen können Jugendliche und Männer ab 15 Jahren. Das Repertoire des Chores wird im Wesentlichen bekannte Lieder beinhalten. In mehreren Proben bereitet sich der Projektchor auf seinen Auftritt am Pfingstsamstag vor. Die erste Probe findet am Freitag, 10 Mai, statt. Weitere Proben folgen dann wöchentlich am 17., 24. und 31. Mai. Die Generalprobe ist für den 8. Juni vorgesehen.

Wer bei dem Chorprojekt mitmachen möchte, sollte sich bereits im Vorab entweder per E-Mail an mathias.zeller@gmx.net wenden, oder über WhatsApp an die Nummer 0172/800 96 69. "Es wäre schön, wenn ein möglichst großer Chor zusammenkäme", betonen die Verantwortlichen beim Männergesangverein Ippingen.