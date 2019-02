von Jutta Freudig

Gleich drei Erzieherinnen des Kindergartens St. Josef arbeiten nun seit jeweils einem Vierteljahrhundert für eine katholische Einrichtung. Pfarrer Axel Maier ehrte Kindergartenleiterin Danja Kossmann, ihre Stellvertreterin Silke Schuler und die Erzieherin Beate Bausch anlässlich ihres 25-jährigen Arbeitsjubiläums. Seit zehn Jahren ist Anneliese Linke Reinigungskraft im Kindergarten.

Danja Kossmann hat ihre Ausbildung zur Erzieherin 1993/94 an der Fachschule für Sozialpädagogik in Rottweil absolviert. Sie hat während ihres Anerkennungsjahrs im Kindergarten "Maria Königin" in Tuttlingen und noch ein Jahr im katholischen Kindergarten Nendingen gearbeitet. Danach war sie 18 Jahre Erzieherin und Gruppenleiterin im Immendinger Kindergarten, ehe sie für drei Jahre die Leitung des Kindergartens Wurmlingen übernahm. Seit Februar 2017 leitet sie jetzt "St. Josef" Immendingen.

Silke Schuler versah ihre Ausbildung ebenfalls 1993/94 an der Fachschule in Tuttlingen und das Anerkennungsjahr am Immendinger Kindergarten, dem sie danach bis heute treu blieb. Sie ist stellvertretende Leiterin. Beate Bausch besuchte die Fachschule in Tuttlingen bereits 1976, arbeitete dann im evangelischen Kindergarten Kernstadt und kam 1993 zu St. Josef Immendingen. Vor zehn Jahren startete schließlich Anneliese Linke ihre Tätigkeit und sorgt seither für saubere Kindergartenräume.

Pfarrer Axel Maier gratulierte allen vier Arbeitsjubilarinnen bei einer Feier, an der alle Erzieherinnen, das Reinigungsteam und Hausmeister Wolfgang Mauz teilnahmen. "Wenn Leute so lang an einer Stelle arbeiten, spricht das für die Qualität des Arbeitsplatzes und des Teams," erklärte der Pfarrer. Er dankte Danja Kossmann, Silke Schuler und Beate Bausch, dass sie 25 Jahre für die Kinder dagewesen seien, die den Kindergarten besucht haben. "Es ist schön, dass sie Ihre Arbeitskraft in den Dienst der Kinder gestellt haben", hob er hervor. Er sei froh, dass Danja Kossmann bereit gewesen sei, die Nachfolge der langjährigen Leiterin Elisabeth Kaupp anzutreten. Anneliese Linke lobte Pfarrer Maier dafür, dass sie "ihren Knochenjob" so zuverlässig erledige. Dem Dank an ihre Kolleginnen und Anneliese Linke schloss sich Danja Kossmann an.

Das Kindergartenteam hatte schließlich noch eine kleine Laudatio auf jede der Arbeitsjubilarinnen zusammengestellt, die teils gesprochen, teils gesungen vorgetragen wurde. Anstelle der selbst geehrten Silke Schuler, die sonst mit ihrer Gitarre die Lieder umrahmt, begleitete Heike Baier mit ihrer Querflöte die Lieder.