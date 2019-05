von Jutta Freudig

Tennis, Leichtathletik, Fußball, Inlinehockey und Inlineskaten sind mittlerweile feste Größen im neuen Sportpark Talmannsberg der Gemeinde Immendingen. Nun kommt als weitere Sportart noch der Automobilsport hinzu. Der ADAC-Ortsclub Immendingen, der am Wochenende mit großem Erfolg zwei Kart-Meisterschaften auf dem Parkplatz des Sportgeländes ausgerichtet hat, bietet in Zukunft dort weiter Kart-Trainings an. Neu im Angebot des ADAC für Immendingen sind auch Trainingsfahrten mit dem Auto, an denen sich Jugendliche von 16 bis 25 Jahren beteiligten können und die eine ideale Vorbereitung für den Führerschein sind.

Das Gelände auf dem großen Parkplatz der Sportanlage, einst großer Appellplatz der Bundeswehr, bietet für die Kart- und Auto-Trainings ideale Voraussetzungen. Das zeigte sich bei den beiden Kart-Slalom-Meisterschaften am Wochenende. Am Wettbewerb um den Bodensee-Kart-Cup (BKC) beteiligten sich am Samstag vier ADAC-Ortsclubs aus der Bodenseeregion. Um die Pokale fuhren insgesamt rund 70 Kinder und Jugendliche in fünf unterschiedlichen Altersklassen von acht bis 18 Jahren. „Ich bin mit der Beteiligung sehr zufrieden“, sagte der Vorsitzende des ADAC-Ortsclubs Engen, Günter Tauchmann. Bei der Immendinger Veranstaltung handelte es sich um den zweiten von insgesamt sieben Läufen der um die BKC-Meisterschaft. Ausrichter der Läufe auf verschiedenen Anlagen sind neben dem AC Engen noch der AC und der MCH Singen, der MSC Steißlingen und der MSGH Salem. Am Sonntag folgte auf dem Gelände Talmannsberg als zweiter Wettbewerb noch der 6,5-PS-Kart-Slalom um die Südbadische Kart-Slalom Meisterschaft. Daran nehmen zehn Ortsclubs des ADAC Südbaden teil, die alle auch jeweils eine oder zwei Veranstaltungen durchführen.

Nach den Meisterschaftsläufen verabschiedet sich der ADAC Ortsclub Engen durchaus nicht von der Anlage Talmannsberg, für deren Nutzung bei der Gemeinde Immendingen eigens eine Genehmigung eingeholt wurde. Am Samstag, 1. Juni, werde es noch ein weiteres Mal Trainingsangebote mit dem Kart sowie mit dem Auto geben, erklärte Tauchmann. Danach sei geplant, im September erneut gleiche Angebote auf dem Talmannsbergparkplatz zu machen. Am Karttraining können Kinder und Jugendliche von sechs bis 18 Jahren (mit Einverständniserklärung der Eltern) teilnehmen, an den Autotrainings Jugendliche und junge Erwachsene von 16 bis 25 Jahren. Idealerweise sind sie im Besitz eines Jugendausweises und einer bis zum Alter von 18 Jahren kostenlosen ADAC-Jugendmitgliedschaft.