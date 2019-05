von Jutta Freudig

Für die Ortschaftsratswahl am Sonntag, 26. Mai, hat Hintschingen zwar als einziger der fünf Immendinger Ortsteile traditionell keinen Wahlvorschlag aufgestellt, so dass die Wähler einen Stimmzettel ohne Namen erhalten werden. Dennoch steht aber bereits fest, dass vier der bisherigen Ortschaftsräte bereit sind, nach der Kommunalwahl erneut für das Ehrenamt anzutreten, wenn die Wähler ein entsprechendes Votum abgeben.

Es kandidieren Marlies Aschmann, Albert Keller, Michael Müller und Manfred Saur, hier in alphabetischer Reihenfolge genannt.

Auf das Thema Kommunalwahl ging Ortsvorsteherin Marlies Aschmann am Ende der jüngsten Ortschaftsratssitzung ein. Sie informierte bei ihren Bekanntgaben, dass sich die genannten vier amtierenden Ortschaftsräte erneut erneut zur Wahl bereitstellen. „Dem Gremium leider nicht mehr angehören werden Christian Keller aus beruflichen Gründen und Heinz Fleischer, der seinem Wohnsitz verlegen wird“, so Aschmann, die beiden scheidenden Räten für ihr Engagement dankte.

Zu Beginn der Sitzung hatte die Ortsvorsteherin über die positiven Projekte informiert, die zuletzt für den Ortsteil Hintschingen realisiert werden konnten. So wurde der beliebte Mehrgenerationenplatz eingeweiht, aus dem ehemaligen Milchhüsle entstand mit viel ehrenamtlichem Engagement ein kleines Heimatmuseum, Straßen wurden gerichtet, die neue Donaubrücke am gebaut, die Bestattung in Urnengräbern ist in Hintschingen jetzt möglich und der Hochwasserschutz für den Ort wurde auf den Weg gebracht.

Aschmann richtete den Blick auch in die Zukunft. „Das Projekt Hirschenplatz durch die Firma Adventus kommt nun zum Tragen“, erklärte sie. Der Gemeinderat habe bei seiner letzten Sitzung das gemeindliche Einvernehmen zum Bau des Mehrfamilienhauses mit 17 Wohnungen erteilt. Aschmann: „Wir freuen uns, dass auf dem Hirschen-Areal etwas Neues entsteht, nachdem durch den Abbruch des Hirschen 2013 und den Brand des Kattler-Hauses eine große Lücke im Ortsbild entstanden war.“ Ein Vorgängerprojekt, das 13 Einfamilienhäuser vorsah, sei nicht zum Tragen gekommen. Als nächste Hintschinger Maßnahme steht nun die Reparatur des Stegs über die Bahn an, die mit rund 300000 Euro angesetzt ist und deren Förderung beantragt wurde. Außerdem erfolgt derzeit entlang der Bahn der Ausbau mit Glasfaserkabel. Wie Bürgermeister Markus Hugger informierte, werden dabei Leerrohre verlegt, um den Anschluss Hintschingens an das Glasfasernetz vorzubereiten. Am Ende der Sitzung dankte Ortschaftsrat Manfred Saur Ortsvorsteherin Aschmann mit einem Blumenstrauß für ihre Arbeit.