von Jutta Freudig

Für zwei große innerörtliche Straßenbauprojekte hat der Immendinger Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. An der Donaustraße soll die neue Bushaltstelle entstehen, die in unmittelbarer Nähe des Bahnhalts Immendingen-Mitte liegt und die Anschlüsse des Personennahverkehrs verbessert. Die Gemeinderäte vergaben die Erd- und Straßenbauarbeiten für 144 468 Euro an die Firma Storz aus Donaueschingen. Für das Wohngebiet Stadtäcker, das jüngst bereits durch ein 16-Familien-Wohnhaus vergrößert wurde und nun noch ein weiteres Mehrfamilienhaus erhält, wird eine neue zweite Zufahrt gebaut. Die Kanal-, Leitungs- und Straßenbauarbeiten übernimmt die Firma Walter aus Trossingen für 127 792 Euro. Beide Projekte werden teurer als erwartet.

Baupreise gestiegen: „In diesem Bereich spüren wir besonders, dass es der Wirtschaft gut geht“, erklärte Bürgermeister Markus Hugger, als die Auftragsvergaben für die beiden Maßnahmen im Gemeinderat beraten wurden. Beim Neubau der Bushaltestelle Donaustraße ergab sich angesichts der boomenden Baubranche und der gestiegenen Preise gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung eine Differenz von 34 628 Euro beziehungsweise 31,5 Prozent. Geplant ist der Bau der Haltestelle auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes an der Donaustraße. Zur Maßnahme gehört auch der Straßenbau für eine Wendeschleife, die die Busse künftig benutzen werden. Ebenso müssen neue Parkplätze hergestellt werden, um den Wegfall der bisherigen Parkmöglichkeiten auszugleichen.

„In diesem Bereich spüren wir besonders, dass es der Wirtschaft gut geht“, erklärte Bürgermeister Markus Hugger, als die Auftragsvergaben für die beiden Maßnahmen im Gemeinderat beraten wurden. Beim Neubau der Bushaltestelle Donaustraße ergab sich angesichts der boomenden Baubranche und der gestiegenen Preise gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung eine Differenz von 34 628 Euro beziehungsweise 31,5 Prozent. Geplant ist der Bau der Haltestelle auf einem Teil des bisherigen Parkplatzes an der Donaustraße. Zur Maßnahme gehört auch der Straßenbau für eine Wendeschleife, die die Busse künftig benutzen werden. Ebenso müssen neue Parkplätze hergestellt werden, um den Wegfall der bisherigen Parkmöglichkeiten auszugleichen. Bushaltestellenbau drängt: Trotz der Kostenüberschreitung hielt die Verwaltung es nicht für sinnvoll, den Haltestellenneubau ein weiteres Mal auszuschreiben, da keine günstigeren Preise zu erwarten seien. Es bestehe sogar die Gefahr, dass gar keine Angebote mehr eingehen. Und im Fall der Haltestelle drängt die Zeit, denn der neue Bushalt soll rechtzeitig zum Fahrplanwechsel am 1. Dezember fertiggestellt werden. Die Maßnahme wurde einstimmig für 144 468 Euro an die Firma Storz vergeben. Der Fehlbetrag gegenüber den im Haushalt bereitgestellten Mitteln von 120 000 Euro wird mit Geldern ausgeglichen, die eigentlich für den Hochwasserschutz in Hintschingen vorgesehen waren. Dieser erfolgt wegen fehlender Zuschüsse erst im kommenden Jahr.

Trotz der Kostenüberschreitung hielt die Verwaltung es nicht für sinnvoll, den Haltestellenneubau ein weiteres Mal auszuschreiben, da keine günstigeren Preise zu erwarten seien. Es bestehe sogar die Gefahr, dass gar keine Angebote mehr eingehen. Und im Fall der Haltestelle drängt die Zeit, denn der neue Bushalt soll rechtzeitig zum Fahrplanwechsel am 1. Dezember fertiggestellt werden. Die Maßnahme wurde einstimmig für 144 468 Euro an die Firma Storz vergeben. Der Fehlbetrag gegenüber den im Haushalt bereitgestellten Mitteln von 120 000 Euro wird mit Geldern ausgeglichen, die eigentlich für den Hochwasserschutz in Hintschingen vorgesehen waren. Dieser erfolgt wegen fehlender Zuschüsse erst im kommenden Jahr. Zweite Anbindung kommt: Zur Entlastung für die Anwohner und zur besseren Anbindung erhält das Wohngebiet Stadtäcker nun endgültig eine komplett ausgebaute zweite Zufahrt, die östlich des evangelischen Pfarrhauses auf die Bundesstraße 311 mündet. Für den Bau von Kanal, Wasserleitung und Straße vergab der Gemeinderat den Auftrag einstimmig an die Firma Walter. Die Maßnahme kostet 127 792 Euro und ist damit ebenfalls deutlich teurer, als es in der Kostenschätzung erwartet wurde. Es entsteht eine Differenz von 25 194 Euro oder 24,5 Prozent. Auch hier sprach sich die Verwaltung dafür aus, die Arbeiten dennoch nicht neu auszuschreiben. Ortsbaumeister Martin Kohler sagte dazu: „Angesichts der Konjunkturlage ist es unwahrscheinlich, dass sich die Situation nächstes Jahr beruhigt, da viele Firmen noch Auftragsüberhang haben und dies aller Voraussicht nach auch 2020 der Fall sein wird.“ Die fehlenden Mittel sollen ebenso mit Geld ausgeglichen werden, das von der verschobenen Hochwasser-Schutzmaßnahme Hintschingen stammt.