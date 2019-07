von Franz Dreyer

Ein attraktives Programm verbunden mit einem großen Bewirtungsangebot ließ auch die siebte Auflage des Hattinger Scheunenfestes des Musikvereins wieder zu einem Erfolg werden. Drei Tage lang wurde in der liebevoll geschmückten Halle, die der zweite Vorsitzende Claus Schmid wieder zur Verfügung stellte, mit vielen Gästen gemütlich gefeiert. Das besondere Ambiente vermittelte eine angenehme Festatmosphäre.

Bereits zum Auftakt des Scheunenfestes gelang es, mit einer Mischung aus Blasmusik und Gesang die in großer Zahl gekommenen Besucher zu begeistern. Hierfür sorgte zunächst die Hattinger Bläserjugend. Junge und freche Blasmusik und damit tolle Stimmung boten die Jungen Fidelen Hattinger den Gästen bei ihrem Programmpunkt. Diese Feststimmung steigerte sich noch durch den von den Sing-Sang-Dudler aus Seitingen gebotenen Singabend in der Festscheune. Begeistert ging das Publikum mit Singen und Klatschen bei diesem Programmpunkt mit.

Besuch vom Kaiserstuhl

Viele Küchen blieben am Festsonntag kalt. Trotz der Hitze nutzte eine große Zahl von Festbesuchern – die Halle war erneut gut gefüllt – die angebotenen Speisen. Auf der Speisenkarte ganz oben stand als Spezialität Spanferkel vom eigenen Hof des Hallenbesitzers. Auch Kaffee und Kuchen waren am Nachmittag gefragt. Unterhaltsame Blasmusik boten die Immendinger Gemeindemusikkapelle und die ebenfalls befreundete Musikkapelle aus Königsschaffhausen. Einen besonderen Applaus gab es für die Kaiserstühler Kirschenhoheiten. Mit der Musikkapelle waren auch die Kirschenkönigin Johanna Wachsmuth mit Prinzessin Valerie Kaltenbach zum Hattinger Fest gekommen, was viel Aufsehen erregte. Viel Spaß hatten auch die kleinen Festbesucher mit den an allen Tagen angebotenen Kinderprogramm.

Ausklang mit Handwerkern

Beim zünftigen Handwerkervesper am Montagnachmittag genehmigten sich die Besucher manch kühles Feierabendbier. Für einen schwungvollen Festausklang sorgten der Musikverein Aulfingen und die Millibachmusikanten aus Neudingen am Abend.

Mit dem Festverlauf, insbesondere der Besucherzahl, äußerte sich die Vereinsleitung im Gespräch mit dieser Zeitung sehr zufrieden.