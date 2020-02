von Franz Dreyer

Die Immendinger Außenstelle der Volkshochschule für Stadt und Landlreis Tuttlingen hat für das Frühjahrs- und Sommersemester den Umfang des örtlichen Veranstaltungsprogramms mit 24 unterschiedlichen Kursen und Veranstaltungen weiter gesteigert. Der Schwerpunkt liegt auch in diesem Jahr wieder im Bereich Fitness und Gesundheit. Aber auch Interessenten für den kreativen und sprachlichen Bereich kommen auf ihre Kosten.

Den Auftakt bilden ab dem 3. März die unter anderem die von Reinhold Keller geleiteten Yoga-Übungen mit positiven Auswirkungen auf Körper, Geist und Seele. Doris Pfaff zeigt an vier Abenden, ab 4. März, wie mit der Feldenkrais-Methode die Beweglichkeit zunimmt und sich Steifheit und Schmerzen verringern. „Wohlbefinden durch präventive Gymnastik“, lautet der Titel des ebenfalls am 4. März mit Beate Albert beginnenden Trainingsprogramms, welches die Muskulatur kräftigt und die Wirbelsäule stabilisiert. Zumba und Zumba Toning, das dynamische Tanz-Fitness-Programm, bietet ab 11. März Yvonne Frank. Mit dem Seminar „Globoli – Homöopathie im Alltag“ erläutert der Heilpraktiker Daniel Simon die gängigsten Mittel bei alltäglichen Beschwerden. Des Weiteren wird mit dem Aroma- Workshop die Wirkung ätherischer Öle für die Gesundheit vermittelt. Für das Wohlbefinden kann auch Lachyoga sorgen, das am 24. Juli von Birgit Leibold angeboten wird.

Wie man Lernprobleme bei Schülern positiv mitgestalten kann, wird bei dem Abendseminar am 24. März vermittelt. Neben der Fortsetzung der Italienisch-Sprachkurse für Teilnehmer mit geringen Vorkenntnissen heißt es ab 4. März „Eigene bildnerische Ideen malerisch gestalten“ bei den Abendschulungen von Ramulf Bellmann, Absolvent der Hochschule der Künste in Berlin.

Unter dem Titel „Auf den Spuren der Druiden“ werden erstmals Erlebnisführungen an der Donauversinkung, eine Waldmeditation, eine Gesundheits- und eine Kräuterwanderung geboten.

Anmeldungen können per E-Mail an Heike.Fritsch@immendingen.de oder beim Bürgerservice der Gemeinde, Telefon 07462/242 29, erfolgen.