von Franz Dreyer

Beim Feuerwehrnachwuchs besteht im Landkreis Tuttlingen kein Grund zur Sorge. Dieses erfreuliche Ergebnis ergab die unter der Regie der Feuerwehr Immendingen am Samstag durchgeführte große kreisweite Übung der Jugendfeuerwehren. 200 Jugendliche mit 70 Betreuern von 16 Wehren nahmen daran teil. Unüberhörbar durch das Martinshorn trafen zur Mittagszeit die 24 Feuerwehrfahrzeuge mit den Übungsteilnehmern an den Einsatzstellen ein, dem Platz bei der Zimmerer Holzbrücke und im Immendinger Industriegebiet. Sie wurden durch Kräfte der Immendinger Wehr in die vorgesehenen Stellen eingewiesen.

Das Übungsszenario sah vor, dass ein Pyromane zunächst die Zimmerer Holzbrücke in Brand setzte und mehrere Gebäude im Industriegebiet angezündet hatte. Rund um die Zimmerer Donaubrücke nahmen die Fahrzeuge der Wehren von Durchhausen, Gosheim, Spaichingen, Trossingen, Nendingen und Esslingen Aufstellung. Die weiteren Löschfahrzeuge positionierten sich im Industriegebiet. Eiligst und wirklichkeitsnah wurde an beiden Stellen die Brandbekämpfung eingeleitet. Unter Aufsicht ihrer Betreuer bauten die einzelnen Jugendwehren mit viel Begeisterung die Löschwasserversorgung an mehreren Entnahmestellen auf. Beachtlich war der gezeigte Ausbildungsstand. Bereits nach kurzer Zeit hieß es „Wasser marsch“ und aus einer Vielzahl von Rohren schoss das Wasser, sehr zur Freude derjenigen an den Strahlrohren.

Über den Ablauf der Übung, über den sich auch Bürgermeisterstellvertreterin Monika Kienzle informierte, gab es an beiden Einsatzorten großes Lob. „Die Übung lief in allen Bereichen super und in allen Teilen einwandfrei“, so die Bewertung von Kreisjungendfeuerwehrwart Andreas Jerhof im Gespräch mit dieser Zeitung. Lob zollte er auch der Feuerwehr Immendingen, an der Spitze Kommandant Andreas Heitzmann und Jugendfeuerwehrwart Philipp Kannappel, für die gelungene Organisation. Bis auf einen Ort gibt es in allen Gemeinden des Landkreises eine Jugendfeuerwehr mit zusammen rund 720 Mitgliedern.