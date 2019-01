von Franz Dreyer

Die Landjugendgruppe Mauenheim ist gut aufgestellt. Die mit den Passiven 140 Mitglieder zählende Gruppe bereichert nicht nur das örtliche Leben, sondern strahlt mit ihren Aktivitäten auch in die Region. In der gut besuchten und von Marcel Bach vom Dreier-Vorstandsteam geleiteten Jahreshauptversammlung konnten alle Ämter wieder besetzt werden.

Nach dem von Alina Volkmer gegebenen Ausblick haben die Jugendlichen im laufenden Jahr wieder viel vor. Die Gruppe ist Ausrichter des Frühjahrsverbandsausschusses und veranstaltet das bei der Landjugend neu eingeführte Bankfest. Neu in der Planung ist auch ein Camping-Wochenende, eventuell mit Kanufahren. Mit der Gruppe von Hausen vor Wald beteiligt man sich wieder am Kreiserntedankfest. Hinzu kommen der Nikolausservice, die Teilnahme an der Dorfweihnacht und der örtliche Seniorennachmittag.

Wie der detaillierte Jahresrückblick von Schriftführerin Sarah Sterk verdeutlichte , war man auch im vergangenen Jahr sehr aktiv. Zu den Höhepunkten zählten der zusammen mit der Gruppe aus Hondingen veranstaltete Tanzkurs, die Gruppenbegegnung auf dem Wolfhof, die Teilnahme am Kreisfasnachtsball, an der Sonnwendfeier in Ippingen und dem Kreisfußballturnier, bei dem man sehr weit kam, dem Sport- und Spielwochenende in Ihringen sowie am Kreisausflug. In Kooperation mit der Gruppe aus Hausen vor Wald beteiligte man sich mit Erfolg am Kreiserntedankfest. Zu den Gruppenabenden kamen die Maiwanderung, das veranstaltete Sommerfest, die Beteiligung am Immendinger Schlossfest, die Bereicherung der St. Martinsfeier und der Dorfweihnacht hinzu, ebenso der beliebte örtliche Seniorennachmittag. Einblick in die Finanzen gab Jonas Sterk. „Bei euch ist viel gegangen, es wurde viel geleistet“, gab es von Bürgermeisterstellvertreter Harald Jochum, der zusammen mit Ortsvorsteher Michael Ilg zu der Versammlung gekommen war, viel Lob. Bei den Wahlen wurden einstimmig gewählt: Schriftführerin Sarah Sterk, Kassierer Jonas Sterk, als Beisitzer Daniel Hartrampf und Juliane Leiber. Grußworte mit Terminankündigungen gab es von Melanie Menecke vom Bund Badischer Landjugend und Ann-Kathrin Weber vom Kreisverband.