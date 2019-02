von Franz Dreyer

Der Akkordeonverein Junge Donau ist gut aufgestellt. Das Orchester bildet nicht nur eine der tragenden Säulen des kulturellen Lebens in der Gemeinde. Die Qualität seiner Auftritte hat darüber hinaus eine positive Außenwirkung. Die Aktiven verbindet eine gute Kameradschaft, die auch durch das gut ankommende monatliche Zusammensitzen gefördert wird. Nach dem von der Vorsitzenden Alexandra Börtzler in der Jahreshauptversammlung gegebenen Ausblick sind an herausragenden Veranstaltungen in diesem Jahr wieder das Frühjahrskonzert am 25. Mai, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und das Jugendvorspiel geplant.

Dass es auch bei den Proben und den Auftritten rund läuft verdeutlichte der Bericht von Dirigent Eric Dann. Für die fünf Auftritte bereitete sich das Stammorchester mit zwei neuen Spielern in 36 Proben, und einem Probensamstag vor, Mit den Leistungen des Orchesters ist Dann sehr zufrieden. „Es ist wunderbar, wie ausgeglichen das Stammorchester besetzt ist“, betonte der Dirigent. Bedauert wurde seinerseits, dass die Akkordeon AG und der Babymusikgarten im letzten Jahr nicht zustande kamen. Wenngleich das Jugendorchester derzeit pausiert, wird großen Wert auf die Nachwuchsarbeit gelegt, in welcher sich Stefanie Dann engagiert. Es gibt den Musikgarten eins und zwei mit sechs beziehungsweise zehn Teilnehmern. Die neu eingerichtete Klangstraße besuchen zehn Kinder. Sechs Schüler nehmen Klavierunterricht.

Schriftführerin Rita Kellner berichtete über die Fülle von Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Zu den Höhepunkten zählten die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs ,das Frühjahrskonzert, zusammen mit dem Kirchenchor Mauenheim, die Schlossserenade und vor allem die gelungene Ausrichtung des Kreiskonzertes der Kreisvereinigung Donaueschingen. Einblick in die Finanzen, die trotz des schlechten Wetters beim Schlossfest mit einem Plus abschlossen, gab Petra Schwarz. Bürgermeister Markus Hugger würdigte die gute Arbeit der Vereinsführung, die hohe Qualität und des Orchesters und dankte für die weit über den Vereinszweck hinausgehenden Aktivitäten.

Bei den Wahlen wurden einstimmig gewählt: Manfred Leiber als zweiter Vorsitzender, Petra Schwarz als Kassiererin, Svenja Schätzle als aktive Beisitzerin, Michael Müller als passiver Beisitzer und Gerlinde Leiber als Instrumenten- und Notenwartin. Kassenprüfer sind Gotthard Sterk und Konrad Ukas, sowie Sybille Schmid als Ersatz.