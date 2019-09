von Jutta Freudig

Auf große Resonanz stießen am Sonntagnachmittag die beiden Immendinger Angebote zum Tag des offenen Denkmals. Sowohl die Führungen im Turm und im Dachstuhl der katholischen Kirche als auch der Vortrag und die Präsentation im Unteren Schloss waren gut besucht. Über die Geschichte der katholischen Kirche informierte das Ehepaar Gaby und Erich Börtzler, im Unteren Schloss referierte bei der Veranstaltung des Vereins Immendinger Natur, Kultur, Geschichte (INKGE) der Historiker Franz Dreyer.

So hoch ist der Kirchturm

Bereits vor der Besteigung des Kirchturms, die nur in kleinen Gruppen erfolgen konnte, erzählte Gaby Börtzler den zahlreichen Besuchern so einiges über die Historie des Sakralbaus. Danach bestiegen die Besucher die enge Stiege in den Turm. In der Turmkapelle erläuterte Erich Börtzler Details zu den teilweise freigelegten farbigen Fresken. Wie Börtzler weiter erklärte, ist der Kirchturm als ältester Teil der um 1166 erstmals erwähnten Immendinger Kirche 28 Meter hoch. Das Zifferblatt der Turmuhr misst 2,50 Meter im Durchmesser. Fünf Glocken rufen vom Turm die Gläubigen zur Messe.

Von dort aus gelangten die Besucher auch in den historischen Dachstuhl der St. Peter- und Paul-Kirche und konnten die mächtigen Holzbalken bestaunen, die teils bis ins 16. Jahrhundert zurück datiert werden. Zu den weiteren Schätzen, die Börtzler vorzeigte, zählen drei bunte Bleiglasfester aus der früheren Kirche, die einst im Pfarrhaus archiviert und erst später wieder entdeckt wurden.

Die Entwicklung des Schlosses

Im Unteren Schloss hielt Franz Dreyer einen rund halbstündigen Vortrag mit Film über die Geschichte des Gebäudes und seine einstigen adligen Bewohner bis zu der Zeit, in welcher die Maschinenfabrik in den geschichtsträchtigen Mauern untergebracht war. Christiane Lange hatte eine Bildpräsentation über die aktuelle Entwicklung des Unteren Schlosses von 2002 bis 2018 vorbereitet.

Der stellvertretende Vorsitzende von INGKE, Günter Graf, dankte den Referenten für ihre Vorträge, denen rund 40 Besucher folgten. Danach konnten sich die Gäste bei Bewirtung im Erdgeschoss des Schlosses aufhalten und weitere Eindrücke sammeln.