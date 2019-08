von Franz Dreyer

Das Bartholomäusfest hat, auch was die weltliche Feier anbelangt, einen hohen Stellenwert. Mit dem Festgottesdienst unter Leitung von Pfarrer Martin, der in der dem heiligen Bartholomäus geweihten Pfarrkirche zelebriert wurde, nahm das Kirchenfest seinen Auftakt. Zur feierlichen Gestaltung des Hochamtes leistete der Kirchenchor mit Begleitung von Leiterin Claudia Fritschi an der Orgel einen gelungenen Beitrag in Form der Pop-Messe MissaYou(th) von Tjark Baumann.

Der weltliche Teil des Festes, der sich an den Gottesdienst anschloss, wurde ebenfalls vom Kirchenchor gestaltet. Dabei wurde sowohl im als auch um das Pfarrhaus gefeiert. Durch das reichhaltige Angebot, das den Gästen beim Mittagessen geboten wurde, konnten die Küchen im Ort getrost kalt bleiben. Zur Kaffeezeit gab es außerdem ein vielfältiges Kuchen- und Tortenbuffet. Das Vesper mit leckerem Wurstsalat in verschiedenen Variationen rundete das Fest am Abend ab.

Kinder haben viel Spaß

Mit dem abwechslungsreichen Nachmittagsprogramm hatten auch die Kinder viel Spaß. Ulrike Hartrampf und Vanessa Haug hatten wieder ihre Pferde mitgebracht, auf denen die kleinen Gäste nur zu gerne eine Runde drehten. Auch bei den anderen Programmpunkten waren die Kinder mit großer Begeisterung dabei.

Das Pfarrfest vereinte auch in diesem Jahr nicht nur die Dorfgemeinschaft, sondern ebenso Festgäste aus der Nachbarschaft, die bei herrlichem Sommerwetter das gemütliche Beisammensein genossen. Die Vorsitzende des Kirchenchors, Claudia Fritschi, zeigte sich sehr zufrieden über das gelungene Pfarrfest. Besonders habe sie die große Besucherzahl aus den Nachbarorten gefreut, so Fritschi.