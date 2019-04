von Jutta Freudig

Neben der Kfz-Steuerstelle des Hauptzollamts Singen und dem Rathaus könnte in Immendingen ab 2020 eine weitere Behörde angesiedelt sein. Erhält die Gemeinde den Zuschlag für den sie sich beworben hat, so zieht die Dienststelle des baden-württembergischen Staatsforstbetriebs als Mieter in die Räume der ehemaligen Birkenmeier-Villa an der Basaltstraße. Zu diesem Zweck soll das einstige Wohnhaus des Fabrikanten, das seit Ende 2018 in Gemeindebesitz ist, zu einem Verwaltungsgebäude mit Büros umgebaut werden. Rund 400 000 kostet die Sanierung, die moderne energetische und brandschutz-technische Anforderungen erfüllt. Der Gemeinderat vergab die Planungsleistungen für das Projekt für 55 404 Euro an das Geisinger Architekturbüro Kreuzer.

Kein Kulturdenkmal: Nachdem die Gemeinde Immendingen die ehemalige Villa Birkenmeier Ende 2018 erworben hatte, wurde eine vermessungstechnische Aufnahme des Gebäudes durchgeführt, um qualifizierte Bestandspläne zu erhalten. Wie Ortsbaumeister Martin Kohler im Gemeinderat berichtete, war das um 1900 errichtete Gebäude als "Prüffall" in der Liste der Kulturdenkmale eingetragen. Kohler: "Die Überprüfung durch die Denkmalschutzbehörde ergab jedoch, dass es sich um kein Kulturdenkmal handelt." Das Architekturbüro Kreuzer aus Geisingen wurde mit der Erstellung eines Bauantrags für die Sanierung der Birkenmeier-Villa beauftragt. Laut Kohler liegt noch keine detaillierte Kostenberechnung vor. "Dazu sind weitere Planungen und Untersuchungen sowie eine Energieanalyse und ein Brandschutzkonzept erforderlich."

Umfangreiche Sanierung: Einen ersten Einblick in die notwendigen Maßnahmen gab bei der Gemeinderatssitzung Architekt Thomas Kreuzer. Die Treppenhausfenster müssen erneuert werden, ebenso weitere Fenster im Dachgeschoss. An der Dachhaut und den Fassaden sind außer kleineren Reparaturen keine Sanierungen erforderlich. Das Gebäudeinnere muss aber energetisch, brandschutztechnisch und baulich ertüchtigt werden. Dabei will man aus finanziellen Gründen vorerst an der vorhandenen Ölheizung festhalten. Betreffs des Brandschutzes ist geplant, östlich des Gebäudes eine "Anleiterfläche" zu bauen, die über zwei Rampen von der Güterbahnhofstraße erreichbar ist. Durch eine neu zu schaffende Eingangstür kann der Bereich einerseits als Freisitz genutzt werden, andererseits entsteht so ein barrierefreier Zugang zu den Büros im Erdgeschoss.

Baldmöglichst Baustart: Laut grober Abschätzung des Architekturbüros Kreuzer ergeben sich Gesamtkosten in der Größenordnung von rund 400 000 Euro. Für die Energieanalyse werden 7500 Euro Zuschuss beantragt. Auf Grund der Kostenschätzung beläuft sich das Honorar für die Gebäudeplanung auf 55 404 Euro. Hinzu kommen noch besondere Leistungen für die Erstellung der Leistungsverzeichnisse Heizungs-, Sanitär- und Elektroinstallationen von 4343 Euro. Dafür müssen für die Planung der Technischen Anlagen aber keine weiteren Fachingenieure mehr beauftragt werden. Wie Bürgermeister Markus Hugger in der Sitzung betonte, sind für das Projekt 250 000 Euro im Immendinger Etat 2019 eingestellt, die restlichen 150 000 Euro folgen nächstes Jahr. Markus Hugger: "Wir müssen mit dem Thema jetzt starten, denn wenn wir den Zuschlag bekommen, will der Staatsforstbetrieb im Januar 2020 einziehen."