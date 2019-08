von Franz Dreyer

Seit Wochen sind in der Talaue der Donau groß angelegte Tiefbauarbeiten im Gange. Am Geisinger Umspannwerk beginnend, wird in Richtung Immendingen und bis zum Daimler Technologie- und Prüfzentrum ein ganzes Bündel von Kabeln verlegt. Unweit des Hintschinger Donauüberganges befindet sich die mächtige zentrale Baustelleneinrichtung. Meterhoch türmen sich auf dem Platz die für das Projekt benötigten Materialien.

Die Maßnahme sichert für Daimler den zum Betrieb der Anlagen benötigten Strombedarf. Sinnvollerweise werden im Beilauf weitere Leitungen eingebracht. Wie Projektleiter Tobias Simon von den Greiner-Ingenieuren aus Donaueschingen erläutert, werden nach Fertigstellung des Projekts in der sich auf einer Länge von acht Kilometer erstreckenden Trasse vom Umspannwerk in Geisingen bis hoch zum Daimler-Zentrum insgesamt 144 000 Meter Kabel verlegt sein. Das Kabelbündel setzt sich zusammen aus vier mal 20 Kilovolt-Stromkabel für die Daimler-Anlagen. Mit einbezogen werden zwei weitere 20 KV-Elektrizitätsleitungen des Energiedienstes. Genutzt wird das Projekt auch für schnelles Internet mit Leerrohren für die Breitbandinitiativen Immendingen und Tuttlingen. Hinzu kommen zwei weitere Leerrohre für die Firma Daimler, wohl zur Aufnahme für die Steuerung und Glasfaser gedacht.

Die Kabelverlegungsarbeiten gehen zügig voran. Um Beschädigungen zu vermeiden, müssen die Kabel in ein Sandbett gelegt werden. Hierfür sind Baris Colak (links) und Fisnik Baki verantwortlich. | Bild: Franz Dreyer

Bislang haben die Bauarbeiten gute Fortschritte gemacht. Vom Beginn am Umspannwerk wurde inzwischen Hintschingen erreicht. Auf dieser Strecke verläuft die Trasse über den Radweg Geisingen-Hintschingen. Für die Herstellung des Kabelgrabens wurde am Radweg die Schwarzdecke herunter genommen. Die Radler mussten während der Bauzeit die Verbindung über Kirchen-Hausen in Kauf nehmen. In einem Teilabschnitt ist diese nach dem Einbau der Leitungsführungen inzwischen bereits wieder aufgebracht worden. Im Streckenabschnitt bis zur Donaubrücke ist der Radweg bereits wieder benutzbar.

Mit den Kabelverlegearbeiten sind gewisse Erschwernisse verbunden, da in der Talaue der Donau sich bereits mehrere Leitungen so zum Beispiel auch die Zuleitung von Geisingen zur Verbandskläranlage in Immendingen befindet . Auf die bestehenden Leitungen muss Rücksicht genommen werden. Hierzu kommt die Querung der Donau und mehrerer Straßen. Das eingesetzte Spülrohrverfahren ermöglicht es, den Fluss zu unterqueren und die Bauwerke zu unterfahren, ohne einen Graben ausheben zu müssen. Dabei musste teilweise bis in beachtliche Tiefen gegangen werden. Es ist auch nicht möglich, die Kabel einzupflügen. Die Verlegung erfolgt vielmehr in offener Bauweise. Der Kabelgraben hat eine Tiefe von einem Meter und ist 1,60 Meter breit.

Ab der Kreisstraßenbrücke über die Bahnlinie bei Hintschingen verlaufen derzeit die Arbeiten im Grünlandbereich. Sie finden ihre Fortsetzung entlang der Gemeindeverbindungsstraße Hintschingen-Zimmern. Ab der Zimmerer Holzbrücke verläuft die Streckenführung in Richtung Wald. Der Projektleiter ist zuversichtlich, das große Projekt bis in Richtung Jahresende abschließen zu können. Die Arbeiten gehen deshalb ohne Pause auch in der Urlaubszeit weiter.