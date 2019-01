Für einen wichtigen Baustein der künftigen Immendinger Umgehung gibt es schon im frühen Stadium eine Verzögerung: Weil beim Land Baden-Württemberg noch keine schriftliche Zusage des Bundes für die Baukostenübernahme beim Neubau der beiden Brücken im Zuge der Landesstraße 225 vorliegt, muss das laufende Bebauungsplanverfahren nun zunächst pausieren. Eigentlich wollte der Gemeinderat noch vor Ablauf des Jahres 2018 den Bebauungsplanentwurf für die so genannten "Donautalbrücken-Immendingen-Ost" beschließen und die öffentliche Auslegung einleiten. Dass das nun nicht geschehen konnte, hat zeitliche Auswirkungen. Da im Lauf des weiteren Verfahrens die Kommunalwahlen im Mai anstehen, wird das neue Gremium voraussichtlich erst im Herbst dazu wieder Beschlüsse fassen können.

Umgehungsbau

Die "Donautalbrücken-Immendingen-Ost" im Zuge der L 225 sollen einmal Teil der Umgehung der B 311 werden und über zwei Kreisverkehre Anbindung erhalten. Bei der bislang bevorzugten Umgehungsführung wird die weitere Trasse am Daimler-Gelände vorbeigeführt. Danach ergibt sich laut Bürgermeister Hugger "eine Pro- und Contra-Matrix", in der alles gegenübergestellt wird und aus der am Ende ein Favorit hervorgeht. Anders als beim Bau der L-225-Brücken werde nicht mit einem Bebauungsplanverfahren arbeiten, sondern mit einem Planfeststellungsverfahren. (feu)