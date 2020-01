von Franz Dreyer

Obwohl vor 210 Jahren verstorben, ist der ehemalige Reichsabt Honorius Grieninger, ein prominenter Immendinger, nicht in Vergessenheit geraten. Der promovierte Augsburger Historiker Helmut Zäh hält die Erinnerung an den hohen kirchlichen Würdenträger wach.

„Honorius Grieninger war der letzte Abt des Klosters Irsee in Schwaben“, berichtet Zäh. Grieninger hat eine umfangreiche Privatbibliothek mit 123 von ihm verfassten Werken hinterlassen, die längst auf eine detaillierte Aufarbeitung warten. „Die Aufarbeitung des Nachlasses des außergewöhnlichen und hochrangigen Wissenschaftlers bildet für mich eine spannende Aufgabe“, sagt Helmut Zäh. Anlass hierzu gibt ihm die Rückführung Grieningers Werke, die in das Staatsarchiv Augsburg gekommen waren, in die ehemalige Klosteranlage nach Irsee, die seit 1981 ein Tagungs- und Bildungszentrum beherbergt.

Zur Vorbereitung seiner Arbeit war der Autor nun nach Immendingen gekommen, um im Taufbuch des Pfarramtes sich über das genaue Geburtsdatum zu informieren und auch Informationen am Geburtsort über den berühmten Immendinger einzuholen. Dabei besuchte er auch das Heimatmuseum, in welchem sich ein Portrait des Immendinger Bürgersohnes befindet. Sehr aufschlussreich über das Leben und Wirken des späteren Reichsabtes ist die vom ehemaligen Heimatforscher Fritz Vögele verfasste und in den Tuttlinger Heimatblättern veröffentlichte Biographie Grieningers.

Diesen Aufzeichnungen zufolge wurde am 31. Dezember 1741 dem Ignaz Grieninger und seiner Ehefrau Maria geb. Miller der Sohn Joseph Grieninger geboren. Seine gymnasiale Ausbildung erhielt er in Villingen, Kempten und bei den Jesuiten in Dillingen. 1761 trat er in die Benediktinerabteil Irsee ein. Wie in der damaligen Zeit üblich, waren seine Eltern noch Leibeigene der Ortsherren im Immendinger Unteren Schloss, der Familie von Reischach. Da nur Freie in einem Kloster Aufnahme fanden, musste der Anwärter zuerst aus der Leibeigenschaft entlassen werden. Aus Dankbarkeit dafür nahm er den Vornahmen Honorius, einer der bevorzugten Vornamen derer von Reischach, an.

Am 10. Oktober 1762 legte er seine Profess ab und begann seine Studien in Philosophie, Theologie und Mathematik bei klostereigenen Professoren, die ihre Examen an der Universität Salzburg absolviert hatten. Im Jahr 1766 wurde er zum Priester geweiht. Ab dem Jahr 1769 erteilte er den beiden Söhnen des Grafen zu Waldburg-Zeil Privatunterricht in Philosophie und Mathematik. Nach seiner Rückkehr ins Kloster wirkte er als Novizenmeister und als Lehrer in seinen Studienfächern. Zudem betreute er de Bibliothek und das Klosterarchiv. Mit seiner Wahl zum Abt am 20. September 1784 erhielt das für seine wissenschaftlichen Leistungen bekannte Kloster erstmals einen Vorsteher, der selbst als Lehrer und Wissenschaftler wirkte.

Grieningers Haltung trug auch wirtschaftliche Früchte mit einer effektiveren Waldwirtschaft, einer neuen Mühlenordnung und dem erstmaligen Anbau von Raps. Zudem tat er viel zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung zur Verringerung der Kindbett- und Kindersterblichkeit. Er führte auch die Sommerschulen an Sonn- und Feiertagen ein.

Im August 1802 erreichte das Kloster das Schicksal der Säkularisation. Er verließ am 13. November 1805 Irsee und zog nach Kaufbeuren. „Grieninger starb dort am 6. Februar 1809 im Alter von 67 Jahren und wurde auf dem dortigen Friedhof beigesetzt. Eine Grabinschrift hob seine Bescheidenheit und seinen wohltätigen Sinn hervor“, so Zäh.