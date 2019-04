von Franz Dreyer

Die Mauenheimer Alpenblickhalle war Treffpunkt der südbadischen Landjugend. Die örtliche Landjugendgruppe mit ihrem Leitungsteam bestehend aus Marcel Bach, Alina Volkmer und Manuel Rosin war bereits zum zweiten Mal Ausrichter des Frühjahrsverbandsausschusses, der alle 56 Ortsgruppen vertritt und zusammenhält.

Die Veranstaltung findet jährlich im Frühjahr bei einer anderen Ortsgruppe statt. Eine weitere Zusammenkunft ist jeweils im Herbst, jeweils im Wolfshof, der Jugend- und Freizeitstätte bei Emmendingen.

Zu dem Event waren die Jugendlichen aus dem gesamten Verbandsgebiet nach Mauenheim gekommen. Jedes Mitglied, das Lust hatte, war willkommen und konnte sich über die zwei Tage informieren, austauschen und Spaß haben. Wählen und abstimmen durften jedoch nur die Delegierten aus den Kreisen.

Die Mauenheimer Landjugendgruppe hatte ein tolles Programm mit Verpflegung zusammengestellt, das gut ankam. „Die Gastgeber haben es sehr schön gemacht“, bestätigte Alexander Seibold, Geschäftsführer des Bundes Badischer Landjugend im Gespräch mit dieser Zeitung.

Zur Ankunft am Samstag gab es zur Stärkung gleich Kaffee und Kuchen. Es folgte eine Wanderung zu dem ehemaligen Vulkan Hewenegg mit seiner berühmten tertiären Fundstelle. Ferner wurde die Besichtigung der Hirschbrauerei in Wurmlingen ermöglicht. Tolle Stimmung herrschte am Abend bei der Frühlingsfestparty im Gruppenraum im Dirndl und Lederhosen.

Der Tradition folgend wurde am Sonntag bei der Alpenblickhalle ein Nussbaum gepflanzt, gestiftet vom Landjugendförderverein Bund-Stift. Wie Vorsitzende Bettina Schurr aus Merdingen erläuterte, dient der Baum der Erinnerung an die Zusammenkunft und soll zudem ein Zeichen für das weitere Gedeihen der Ortsgruppe sein.

In der folgenden Sitzung wurden Wahlen durchgeführt, Beschlüsse gefasst, ein Ausblick gegeben und die kommenden Festveranstaltungen an die einzelnen Orte vergeben. Bürgermeister Markus Hugger und Ortsvorsteher Michael Ilg, die bei der Veranstaltung dabei waren, sprachen sich lobend über die Landjugendarbeit und insbesondere die Aktivitäten der Mauenheimer Gruppe aus.