Nach dem Eintreffen der Zusagen für die zweifache Förderung der Grundschul-Sanierung biegt die Vorbereitung für das derzeit größte Hochbauprojekt der Gemeinde auf die Zielgerade ein. Für die Zwei-Millionen-Euro-Maßnahme, die 2019 und 2020 durchgeführt werden soll, erhält Immendingen vom Land einen Zuschuss in Höhe von 552 000 Euro aus dem Kommunalen Sanierungsfonds und 400 000 Euro aus dem Ausgleichsstock. Bereits erteilt wurde der Planungsauftrag für das Projekt, das unter anderem die Sanierung der Außenhülle des Quertrakts und der Aula umfasst, ebenso eine energetische Ertüchtigung der Gebäude und die Erneuerung der WC-Anlage der Aula. Nächste Aufgaben für Verwaltung und Gemeinderat sind nun die Ausschreibung und die Vergabe der Bauarbeiten.

Ja zur Sanierung

Die Schulsanierung hatten Bürgermeister Markus Hugger und der Gemeinderat in der jüngsten Vergangenheit stets als wichtigste Investition der Gemeinde angesehen. Trotz aufwändiger Vorkonzeption und zunächst geplanten Teil-Abbrüchen einzelner Gebäude wie des Grundschultrakts hat man sich letztlich dafür entschieden, den Weg der Sanierung der alten Schulgebäude zu gehen und auf Neubauten zu verzichten. Für den Start der Schulsanierung wurden in den Etats 2019 und 2020 insgesamt zwei Millionen Euro eingestellt. Größter Vorteil gegenüber Neubauten ist die Landesförderung, zudem die einfachere Bauabwicklung ohne Verlegung von Klassen in Container. (feu)