von Jutta Freudig

Ab dem Jahr 2020 wird die Gemeinde Immendingen ihren 1600 Hektar großen Gemeindewald wieder selbst betreuen. Die Aufgabe übernimmt zu diesem Zeitpunkt ein Revierleiter, für den eine neue Beamtenstelle in der Gemeindeverwaltung geschaffen wird. Derzeit sind die Revierleiter noch beim Landkreis Tuttlingen beschäftigt. Die Gemeinde hat mit dem Kreis einen Dienstleistungsvertrag, der unter anderem auch den Holzverkauf beinhaltet. Dass sich der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung nun mehrheitlich für die Eigenbeförsterung entschieden hat, liegt an verschiedenen Gründen. Unter anderem will man mehr Entscheidungshoheit über den Gemeindewald haben. Außerdem wird auch mehr Wirtschaftlichkeit erhofft.

Ausgangspunkt Kartellverfahren: Ins Rollen gebracht wurde die nun anstehende Veränderung durch das Kartellverfahren. Das Bundeskartellamt war einer Klage von Sägewerksbesitzern nachgekommen, denen die gemeinsame Vermarktung von Holz in Baden-Württemberg nicht wettbewerbskonform erschien. Daraufhin hatte das Land Baden-Württemberg beim zuständigen Oberlandesgericht Düsseldorf einen Antrag zur Aussetzung des sofortigen Vollzugs des Bundeskartellamts-Beschlusses gestellt. Inzwischen ist dieser Beschluss vom Bundesgerichtshof gekippt worden. Das Land hat dann entschieden, den Staatswald selbst zu beförstern. Für die Kommunen stand nun daraufhin ebenfalls eine Entscheidung über das weitere Vorgehen an.

Ins Rollen gebracht wurde die nun anstehende Veränderung durch das Kartellverfahren. Das Bundeskartellamt war einer Klage von Sägewerksbesitzern nachgekommen, denen die gemeinsame Vermarktung von Holz in Baden-Württemberg nicht wettbewerbskonform erschien. Daraufhin hatte das Land Baden-Württemberg beim zuständigen Oberlandesgericht Düsseldorf einen Antrag zur Aussetzung des sofortigen Vollzugs des Bundeskartellamts-Beschlusses gestellt. Inzwischen ist dieser Beschluss vom Bundesgerichtshof gekippt worden. Das Land hat dann entschieden, den Staatswald selbst zu beförstern. Für die Kommunen stand nun daraufhin ebenfalls eine Entscheidung über das weitere Vorgehen an. Großer Waldbesitzer: "Die Gemeinde Immendingen ist einer der fünf großen Waldbesitzer im Landkreis Tuttlingen", betont Bürgermeister Markus Hugger. Während Tuttlingen und Geisingen ihre Stadtwälder schon immer in Eigenregie betreuen, hatte Immendingen ebenso wie Mühlheim und Fridingen in den letzten Jahren einen Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Tuttlingen. Die Immendinger Revierleiter arbeiten beim Kreisforstamt, das zudem die Aufgabe der Vermarktung der Holzernte aus dem Gemeindewald übernimmt. "Bei der künftigen Organisation der Beförsterung eröffnen sich einem großen Waldbesitzer mehrere Möglichkeiten", so Hugger.

"Die Gemeinde Immendingen ist einer der fünf großen Waldbesitzer im Landkreis Tuttlingen", betont Bürgermeister Markus Hugger. Während Tuttlingen und Geisingen ihre Stadtwälder schon immer in Eigenregie betreuen, hatte Immendingen ebenso wie Mühlheim und Fridingen in den letzten Jahren einen Dienstleistungsvertrag mit dem Landkreis Tuttlingen. Die Immendinger Revierleiter arbeiten beim Kreisforstamt, das zudem die Aufgabe der Vermarktung der Holzernte aus dem Gemeindewald übernimmt. "Bei der künftigen Organisation der Beförsterung eröffnen sich einem großen Waldbesitzer mehrere Möglichkeiten", so Hugger. Drei Auswahlmöglichkeiten: Die erste ist die Eigenbeförsterung durch einen Förster, der als Beamter bei der Gemeinde angestellt ist, sich um den Gemeindewald kümmert und auch den Holzverkauf übernimmt. Die zweite wäre der Zusammenschluss der Kreisgemeinden und die Bildung eines kommunalen Kreisforstamts gewesen, das über Umlagen finanziert wird. Als Drittes hätte noch die Möglichkeit bestanden, mit einem privaten Lohnunternehmer, etwa dem Fürstlich Fürstenbergischen Forstbetrieb zusammenzuarbeiten, was der Gemeinderat jedoch rasch verwarf. Letztlich fiel die Entscheidung auch gegen das kommunale Kreisforstamt. Bei diesem Zusammenschluss wären im Kreis Tuttlingen 16 Waldreviere geschaffen worden, zwei davon auf Immendinger Gebiet. Alle angeschlossenen Kommunen hätten gleiches Stimmrecht gehabt, unabhängig von der Größe ihrer Wälder. "Wir wollen aber lieber eigener Herr des Verfahrens sein und selbst entscheiden", so Hugger entsprechend dem vom Gemeinderat mit großer Mehrheit gefällten Beschluss.

Die erste ist die Eigenbeförsterung durch einen Förster, der als Beamter bei der Gemeinde angestellt ist, sich um den Gemeindewald kümmert und auch den Holzverkauf übernimmt. Die zweite wäre der Zusammenschluss der Kreisgemeinden und die Bildung eines kommunalen Kreisforstamts gewesen, das über Umlagen finanziert wird. Als Drittes hätte noch die Möglichkeit bestanden, mit einem privaten Lohnunternehmer, etwa dem Fürstlich Fürstenbergischen Forstbetrieb zusammenzuarbeiten, was der Gemeinderat jedoch rasch verwarf. Letztlich fiel die Entscheidung auch gegen das kommunale Kreisforstamt. Bei diesem Zusammenschluss wären im Kreis Tuttlingen 16 Waldreviere geschaffen worden, zwei davon auf Immendinger Gebiet. Alle angeschlossenen Kommunen hätten gleiches Stimmrecht gehabt, unabhängig von der Größe ihrer Wälder. "Wir wollen aber lieber eigener Herr des Verfahrens sein und selbst entscheiden", so Hugger entsprechend dem vom Gemeinderat mit großer Mehrheit gefällten Beschluss. Vor- und Nachteile: Die Entscheidung des Gremiums zugunsten der Eigenbeförsterung könne Vor- und Nachteile bringen, räumt Hugger ein. Laut einer Gegenüberstellung werde sie wohl etwas günstiger sein, zumal man auch die Fördermittel dann selbst erhält. Zu den Nachteilen zählt die neue Pensionslast und noch offene Fragen der Urlaubs- und Krankheitsvertretung für den Gemeindeförster. "Angesichts der wachsenden Bedeutung des Waldes über den Holzverkauf hinaus, zum Beispiel bei der Naherholung oder der Gewinnung von Ökopunkten, haben wir mit der Eigenbeförsterung nun aber wieder mehr Entscheidungshoheit", so der Verwaltungschef.