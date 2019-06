von Jutta Freudig

Die Benutzungsgebühren für den gemeindlichen Kindergarten und die Kindertagesstätte „Im Donaupark„ in Immendingen sowie für die Kindergärten in Hattingen und in Ippingen werden ab dem neuen Kindergartenjahr 2019/20 um drei Prozent angehoben. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Erstmals gilt diese neue, vom Gemeindetag, Kirchen und kirchlichen Verbänden empfohlene Beitragsanhebung nur für ein und nicht wie bisher für die kommenden zwei Kindergartenjahre. Für weitere Entscheidungen ab 2020 soll nun abgewartet werden, welche Ergebnisse das bundesweite „Gute-Kita-Gesetz“ (KiQuTG) bringt und wie sich das neue Gesetzgebungsverfahren auf die künftige Gestaltung der Elternbeiträge auswirkt.

Anhebung für alle Kindergärten: „In der jüngsten Sitzung des Kuratoriums wurde beschlossen, dass sich auch der katholische Kindergarten St. Josef an der Empfehlung von Gemeindetag und Kirchen orientiert“, erläuterte Bürgermeister Markus Hugger bei der Sitzung des Gemeinderats. Damit steht fest, dass die Elternbeiträge an allen vier Kindergärten und der Tagesstätte gemeindeweit die gleiche Höhe haben. In der ganzen Gemeinde folgt man somit der Regelung, in Baden-Württemberg einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeteiligung anzustreben, wobei eine Betreuungszeit von sechs Stunden zu Grunde gelegt wird. Wie bisher werden Elternbeiträge im Kindergartenjahr 2019/20 gemeindeweit nur für elf Monate erhoben, während der Sommermonat August kostenfrei bleibt.

Gebühren für Kleinkinderbetreuung: Monatsbeiträge für Kleinkinderbetreuung in altersgemischten Gruppen ab zwei Jahren (Kindergarten St. Bernhard Hattingen): Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 256 Euro (bisher 248 Euro); aus einer Familie mit zwei Kindern 196 Euro (190 Euro); aus einer Familie mit drei Kindern 130 Euro (126 Euro); aus einer Familie mit vier und mehr Kindern 44 Euro (42 Euro).

Beiträge für Krippenbetreuung: Monatsbeiträge für Krippenbetreuung (Kindertagesstätte Im Donaupark): Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 376 Euro (bisher 365 Euro); aus einer Familie mit zwei Kindern 279 Euro (272 Euro); aus einer Familie mit drei Kindern 190 Euro (184 Euro), sowie für ein Kind aus einer Familie mit vier und mehr Kindern 75 Euro (73 Euro).

Gebühren für Ganztagsbetreuung: Monatsbeiträge für Ganztagsbetreuung ab drei Jahren (Kindertagesstätte Im Donaupark): Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 256 Euro (bisher 248 Euro); aus einer Familie mit zwei Kindern 196 Euro (190 Euro); aus einer Familie mit drei Kindern 130 Euro (126 Euro); aus einer Familie mit vier und mehr Kindern 44 Euro (42 Euro).

Beiträge Ganztags-Krippenbetreuung: Monatsgebühr für Ganztags-Krippenbetreuung von Kindern bis drei Jahre (Kindertagesstätte Im Donaupark: Für das Kind aus einer Familie mit einem Kind 526 Euro (bisher 511 Euro); aus einer Familie mit zwei Kindern 391 Euro (381 Euro); aus einer Familie mit drei Kindern 266 Euro (258 Euro) und aus einer Familie mit vier Kindern 105 Euro (102 Euro). Aktuell nicht angeboten werden in der Gemeinde Halbtageskindergärten.