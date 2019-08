von Jutta Freudig

Der forstliche Stützpunkt Bachzimmern wird seine seit Jahrzehnten bewährte Arbeit mit der Ausbildung junger Forstwirte und dem Angebot sicherheitstechnischer Schulungen auch nach der Forstreform ab dem kommenden Jahr fortsetzen. Zwar ändern sich die Zuständigkeiten und der Forststützpunkt wird dem großen Forstbezirk Baar-Hegau von „Forst BW“ zugeordnet, der künftig für den baden-württembergischen Staatswald verantwortlichen „Anstalt öffentlichen Rechts“. Die Immendinger Einrichtung unter der Leitung von Forstrevierleiter Karl Veit schult aber weiter als einer von zwei Forststützpunkten im neuen Großbezirk den Forstwirtenachwuchs.

Vier frisch gebackene junge Forstwirte haben jetzt ihre Ausbildung in Bachzimmern beendet und erhielten am Freitagmorgen bei einer Feier im Stützpunkt aus den Händen der momentanen Leiterin des Kreisforstamts am Tuttlinger Landratsamt und künftigen Forstbezirksleiterin Verena Dorsch ihre Urkunden. Dorsch freute sich über das gute Abschneiden der Jungforstwirte Michael Bühler aus Oberndorf (29 Jahre alt), Oliver Fürst aus Honstetten (19), Jonas Netzer aus Rohrdorf (22), Christian Sarec aus Frittlingen (20). „Forst BW braucht dringend Nachwuchs, wenn man auf die recht hohe Altersstruktur schaut“, erklärte sie bereits mit Blick auf die kommende Reform und den neuen Forstbezirk Baar-Hegau. Dieser wird seinen Sitz in Meßstetten haben und umfasst die Landkreise Tuttlingen, Rottweil, Konstanz sowie Teile des Schwarzwald-Baar- und des Zollernalb-Kreises. Zwei der neuen Forstwirte bleiben bei ihrem bisherigen Arbeitgeber, ein dritter voraussichtlich ebenfalls, worauf Dorsch hofft.

Neben der Kreisforstamtsleiterin gratulierte Forstwirtschaftsmeister Wilhelm Hahn, der bei der Ausbildung der Forstwirte am Stützpunkt durch Forstwirtschaftsmeister Markus Feucht unterstützt wird, den erfolgreichen Auszubildenden. Besonders wichtig sei für die jungen Leute auch in Zukunft Unfallfreiheit ihrem Beruf. „Passt auf, dass nichts passiert, das ist die oberste Priorität“, gab Hahn den Forstwirten mit auf den Weg. Mit Enrico Zirell aus Kirchen-Hausen (17) und Luca Hauser aus Gosheim (19) bleiben noch zwei Auszubildende am Stützpunkt. Vier neue Anwärter auf den Forstwirtberuf kommen laut Karl Veit im Herbst hinzu. Neben der Ausbildung des Forstnachwuchses bietet der Forststützpunkt Kurse zur Sicherheit bei forstlichen Arbeiten, wie Motorsägen-Lehrgänge und Lehrgänge zur Handhabung von Seilwinden oder Holz unter Spannung.