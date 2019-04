von Jutta Freudig

Die neue Dienststelle des Staatsforstbetriebs des Landes Baden-Württemberg für den Bezirk Hegau-Baar wird nicht in Immendingen angesiedelt, sondern in Meßstetten. Bürgermeister Markus Hugger informierte den Gemeinderat am Montagabend über die Entscheidung des von Minister Peter Hauk geführten Ministeriums für Ländlichen Raum, den Dienstsitz von rund zehn bis 15 forstlichen Beschäftigen an die Stadt im Zollernalbkreis zu vergeben.

Die Gemeinde Immendingen hatte sich ebenfalls als Standort beworben und erst vor kurzem die Planung zum Umbau der einstigen Birkenmeier-Villa vorgestellt, die für rund 400 000 Euro für den Bezug durch die Staatsforstdiensstelle hätte hergerichtet werden sollen.

Forstkartellverfahren: Die Einrichtung der neuen Dienststellen für den Staatsforst im Land-Baden-Württemberg ist eine Auswirkung des über Jahre andauernden Forstkartellverfahrens, in dessen Verlauf sich das Land entschieden hat, seinen eigenen Wald selbst zu bewirtschaften. Bisher hatten die Landratsämter diese Aufgabe übernommen. Durch die Herausnahme des Staatsforsts aus der Einheitsforstverwaltung wird nun die Gründung eigener Dienststellen für den Staatsforstbetrieb notwendig, wobei das Land in verschiedene Bezirke aufgeteilt wurde, die jeweils einen Dienstsitz erhalten. Der Dienstbezirk Hegau-Baar, zu dem Immendingen zählt, reicht vom Kreis Konstanz bis zum Zollernalbkreis.

In diesem Gebiet gab es gleich mehrere Städte und Gemeinden, die sich für den Zuschlag um die neue Dienststelle des Staatsforstbetriebs ab 2020 beworben haben, darunter neben Immendingen die Stadt Engen und ursprünglich die Gemeinde Neuhausen ob Eck. Der Tuttlinger Landrat Stefan Bär unterstützte dann aber die Immendinger Bewerbung. Auf der Gemarkung der Gemeinde gibt es eine Reihe von Staatswaldflächen. Wie Bürgermeister Markus Hugger betonte, hat das Land beim Suchlauf für den neuen Standort der Dienststelle einen detaillierten Kriterienkatalog vorgelegt. Verlangt wurden unter anderem eine zentrale Lage innerhalb des Bezirks, eine gute Erreichbarkeit durch den öffentlichen Personennahverkehr und die Nähe zur „Achse“ Autobahn 81. Ein genau zugeschnittenes Raumprogramm für den Dienstsitz wurde ebenfalls vorgeschrieben. Alle Kriterien hat Immendingen erfüllt. Der Bauantrag zum entsprechenden Umbau der Birkenmeier-Villa ist bereits auf dem Weg. Eigene Vorgaben missachtet: Dass der Zuschlag des Landes für die Behördenansiedlung nun nach Meßstetten geht, hat bei Bürgermeister Hugger Verwunderung ausgelöst. „Es geht wirklich nicht darum, dass wir schlechte Verlierer sind,“ so Hugger, der es verstanden hätte, wenn beispielsweise Engen das Rennen gemacht hätte. Aber mit der Entscheidung für das ganz am Rand des Bezirks gelegene Meßstetten trete das Ministerium sämtliche eigenen Kriterien mit den Füßen. Selbst Fachleute aus dem Forstdienst beurteilten die Vorgehensweise der Landespolitik als Fehlentscheidung. Angesichts solch unverständlicher Beschlüsse der Landesregierung wundere sich keiner über wachsende Politikverdrossenheit, meint der Immendinger Bürgermeister.

Dass der Zuschlag des Landes für die Behördenansiedlung nun nach Meßstetten geht, hat bei Bürgermeister Hugger Verwunderung ausgelöst. „Es geht wirklich nicht darum, dass wir schlechte Verlierer sind,“ so Hugger, der es verstanden hätte, wenn beispielsweise Engen das Rennen gemacht hätte. Aber mit der Entscheidung für das ganz am Rand des Bezirks gelegene Meßstetten trete das Ministerium sämtliche eigenen Kriterien mit den Füßen. Selbst Fachleute aus dem Forstdienst beurteilten die Vorgehensweise der Landespolitik als Fehlentscheidung. Angesichts solch unverständlicher Beschlüsse der Landesregierung wundere sich keiner über wachsende Politikverdrossenheit, meint der Immendinger Bürgermeister. Bauantrag läuft weiter: Die Gemeinde Immendingen wird ihren Bauantrag für den Umbau der Birkenmeier-Villa nun weiterlaufen lassen. „Der hat dann Gültigkeit für zwei bis drei Jahre“, so Hugger. Entweder schaue man sich nach einem anderen Mieter für das Objekt um oder biete das Gebäude einem der im Gewerbepark ansiedelnden Unternehmen als Verwaltungsgebäude an. Gekauft habe die Gemeinde die Villa unabhängig von der Staatsforstdienststelle, um eine sinnvolle Verwendung des markant gelegenen Hauses zu sichern.