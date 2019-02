von Jutta Freudig

Die in Hattingen 2019 geplanten Maßnahmen und Investitionen stellte Ortsvorsteher Roland Leiber bei der ersten Sitzung des Ortschaftsrats im neuen Jahr vor. Vorgesehen sind unter anderem Verbesserungen auf dem Friedhof. Eine Reihe von Zuhörern nutzte die Gelegenheit der ersten Beratung, um Anregungen zu Hattinger Themen zu geben und Fragen zu stellen.

Angesprochen wurde beispielsweise die seit einiger Zeit ausgefallene Beleuchtung des Hattinger Kirchturms. Zusammen mit anderen Arbeiten an der Straßenbeleuchtung solle das Problem behoben werden, sagte Ortsvorsteher Leiber zu. Sehr kritisch äußerten sich die Zuhörer auch zu der Vorgehensweise der Baufirma, die für die Breitbandinitiative Tuttlingen die Glasfaserkabel in Gehwegen verlegt hat. Der aufgefüllte Boden sei zu wenig verdichtet worden, die wieder eingesetzten Pflastersteine nicht mehr richtig befestigt. Daher seien Unebenheiten entstanden. Bürgermeister Markus Hugger und Ortsvorsteher Leiber gingen davon aus, dass nach dem Winter eine Begehung stattfindet und Setzungen oder Schäden behoben werden.

Wie Roland Leiber in seinem Jahresrückblick 2018 erläuterte, habe der Kindergarten seine Notrutsche erhalten, der Sportverein einen Rasentraktor, auf dem Gehweg an der Birkenstraße sei der Feinbelag aufgebracht worden, die Haubergstraße beim Gasthaus "Hauser" habe eine neue Randeinfassung bekommen und auf dem Friedhof gab es Planierungen und Rasenarbeiten. "Außerdem hat die Gemeinde die Hofstelle Letzgus gekauft", so Leiber weiter. Für den Abriss und die Verwendung des Grundstücks für drei bis vier neue Bauplätze wolle man 2020 einen Antrag auf ELR-Fördermittel stellen. Schließlich hat die Verwaltung laut Leiber entsprechend einer Nachfrage im Oktober 30-er-Zonen für Hattingen beim Landratsamt beantragt. "Außer der Haupt- und der Breitstraße werden alle anderen Straßen als Tempo-30-Zonen ausgewiesen", so Leiber.

In diesem Jahr erhält der Hattinger Sportplatz einen neuen Ballfangzaun und der Clubheim-Parkplatz wird saniert, die neuen Orteingangstafeln werden angebracht, die Platten und die Einfassungen an der Einsegnungshalle gerichtet und das Projekt am ehemaligen Letzgus-Gebäude an der Kirchstraße vorbereitet. Schließlich erhält Hattingen 2019 die Baumscheibengräber, deren Schaffung gewünscht wurde. Für zwei Baumscheiben, in deren Mitte ein Baum oder eine Stele komme, werde man einen Platz auswählen, so Leiber.

Aus den Reihen des Ortschaftsrats wurde noch die Frage angesprochen, wie man die beengte Raumsituation der Hattinger Feuerwehr in der Witthohhalle verbessern könnte. Hierzu wird die Ortsverwaltung zeitnah ein Gespräch der Wehr und des Musikvereins anberaumen, der ebenfalls in der Halle probt. Ferner will man nach Unterstellmöglichkeiten für die Feuerwehr Ausschau halten.