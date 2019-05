von Jutta Freudig

Mit ganzer Kraft für seine Heimatgemeinde engagieren will sich Björn Riedzek, wenn er als Einzelkandidat bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, in den Immendinger Gemeinderat gewählt wird. Der 32-jährige Maschinenbau-Ingenieur tritt auf der Liste „Immendingen Mit Mehr Innovation“ (IMMI) an, die erstmals nach 20 Jahren wieder als dritter Wahlvorschlag neben den beiden Parteien CDU und SPD ins Rennen geht. Anders als die Christdemokraten, die 16 Kandidaten auf ihrer Liste haben und als die SPD mit ihren acht Bewerbern ist der junge Familienvater ein Einzelkämpfer um den Gemeinderatssitz, der seine Unabhängigkeit betont und mit viel Optimismus für die Wahl antritt.

Ohne Partei am Start: „Ich wollte bei der Gemeinderatswahl mehr Möglichkeiten für den Wähler bieten und die Wahl interessanter gestalten“, sagt Björn Riedzek im Gespräch mit dem SÜDKURIER. „Hinter mir steht keine Partei, ich bin unabhängig von der Bundespolitik und habe mir lokalen Bezug auf die Fahnen geschrieben“, so der Einzelbewerber. Wenn er den Einzug in den Gemeinderat schaffe, könne er Entscheidungen ganz ohne Fraktionszwang so treffen, wie er sie für richtig halte. Er habe schon vor fünf Jahren überlegt, bei der Kommunalwahl anzutreten, es dann aber nicht getan. Nun stehe er mitten im Leben, habe Familie und Job. „Und ich dachte mir, dass ich es mir nun zutrauen kann, da mitzumachen.“

Liste sollte größer sein: Um seine Liste mit der Bezeichnung Immendingen Mit Mehr Innovation durch weitere Kandidaten zu verstärken, habe er sich im Familien- und Freundeskreis umgehört und zunächst noch zwei bis drei weitere Interessenten gefunden. Schließlich blieb aber doch Riedzek allein für die Gemeinderatskandidatur der IMMI-Liste übrig. Er weiß, es wird nicht einfach, als Einzelbewerber in den Gemeinderat einzuziehen: „Es ist mir klar, dass es schwer wird.“ Dennoch sagt er schon jetzt, er wäre auch in fünf Jahren wieder bereit, einen neuen Anlauf zu unternehmen. Als Hauptziel seiner politischen Arbeit nennt der 32-Jährige, die Lebensqualität in Immendingen zu steigern und dafür alle Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt.

Familien und Vereine wichtig: Dem Familienvater, der mit seiner Frau Alessandra (30) die sieben Monate alte Tochter Ina hat, liegen vor allem die Weiterentwicklung von Kindergärten und Schulen in der Gemeinde am Herzen. Ebenso denkt er, dass es mehr Angebote für Freizeitaktivitäten in der Gemeinde geben sollte, und das nicht nur für die Jugend, sondern auch für Ältere. Eine wichtige Bedeutung sieht Björn Riedzek im Vereinsleben. Er selbst ist bei den Donaugeistern der Narrenzunft aktiv und war auch Spieler beim Sportverein 1920 TuS Immendingen. „Die Vereine brauchen die Unterstützung der Gemeinde", unterstreicht er.

Möglichkeiten zum Bauen schaffen: Zu Themen aus der aktuellen Kommunalpolitik hat sich der Kandidat seine Gedanken gemacht. Ja, er will, dass es in der Gemeinde genügend Bauplätze gibt und junge Familien die Chance haben, in Immendingen zu leben. Riedzek will aber erst Leerstände und Baulücken für neuen Wohnbau nutzen, ehe er sich für das Bauen auf neuen Flächen einsetzt. „Wenn alle Gelegenheiten ausgeschöpft sind, dann müssen wir wohl hoch auf den Hagnenbühl", räumt er ein. Die Schaffung weiterer Arbeitsplätze in der Gemeinde durch florierende Wirtschaft sieht der IMMI-Bewerber für richtig an. „Wir sollten mehr Maschinenbau und technische Unternehmen nach Immendingen holen", sagt er.

Digitales Bürgerbüro: Zu Björn Riedzeks Ideen, mehr Innovation in den Ort zu bringen, zählt die Weiterentwicklung des Bürgerservices im Rathaus. „Die digitalen Angebote sollten forciert werden", meint er. Damit wäre es in Zukunft dann nicht mehr notwendig, dass die Bürger für jede Dienstleistung ins Rathaus gehen müssten, sondern in Ruhe jederzeit daheim den Service selbst nutzen können, was die Mitarbeiter des Bürgerservices auch entlasten würde. Zu seiner persönlichen Zielsetzung sagt der junge Gemeinderatskandidat: „Ich bin engagiert und habe echt Lust im Gemeinderat die Gemeindepolitik mitzugestalten und mich einzubringen." Er wolle gern frischen Wind in das Gremium bringen, denn er denke, dass es in den kommenden Jahren noch einige Herausforderungen gibt, die es für die Gemeinde zu bewältigen gilt.