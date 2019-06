von Jutta Freudig

Ein nicht alltägliches Angebot für die Kinder, welche die Grundschule besuchen, hält die Gemeinde Immendingen in der ersten Sommerferienwoche sowie in den beiden letzten Wochen vor Schulbeginn vor: Die Grundschulkinder können von den Schulbetreuerinnen der Schlossschule jeweils in den Morgenstunden bis zum frühen Nachmittag betreut werden. Für die Ferienbetreuung der Grundschüler sind noch Anmeldungen möglich.

„Das Interesse der Eltern ist gut“, erklärt Erwin Brunner, der bei der Gemeinde für die Organisation des Angebots zuständig ist. Es ist nicht das erste Mal, dass die Sommerferienbetreuung für Grundschüler ermöglicht wird. „Die Gemeinde Immendingen bietet die Betreuung bereits seit sieben, acht Jahren an“, so Brunner. Daher weiß er auch, dass Bedarf für diesen Bereich besteht und dass sich das Interesse in der zurückliegenden Zeit immer weiter nach oben entwickelt hat. „Im vergangenen Jahr wurde die Sommerferienbetreuung von 26 Kindern besucht,“ betont er. Dieses Jahr melden seiner Auskunft zufolge schon wieder täglich Eltern ihre Kinder an.

Die Schulbetreuerinnen kümmern sich zu folgenden Zeiten um die Grundschüler: In der ersten Ferienwoche von Montag, 29. Juli, bis Freitag, 2. August, sowie in den letzten Ferienwochen vor Schulbeginn vom Montag, 26. August, bis zum Dienstag, 10. September. Die Betreuungszeit liegt zwischen 7.30 Uhr und 13.30 Uhr. Für neue Schulanfänger, die im Schuljahr 2019/20 eingeschult werden, gibt es in der ersten Schulwoche, vom Mittwoch, 11. September, bis zum Freitag, 13. September, dem Tag der Einschulung, bei Bedarf ebenfalls ein Betreuungsangebot. Brunner: „In diesem Jahr beginnen die Sommerferien erstmals nicht an einem Donnerstag, wie sonst üblich, sondern montags. Und sie enden auch nicht wie bisher gewohnt an einem Sonntag, sondern an einem Dienstag.“ Diesen Zeiten wurde die Sommerferienbetreuung entsprechend angepasst.

Für die Kosten der Betreuung, die in den Räumen der ehemaligen Grundschule und heutigen Ganztagsschule stattfindet, erhebt die Gemeinde einen Eigenanteil der Eltern in Höhe von 30 Euro pro Woche. Ein Betrag, der auch im letzten Jahr schon galt. Anmeldungen der Eltern werden im Rathaus Immendingen durch Erwin Brunner unter der Telefonnummer 07462/24225 oder unter der E-Mail-Adresse erwin.brunner@immendingen.de entgegengenommen, der bei Bedarf auch weitere Auskünfte zu dem Angebot erteilt.