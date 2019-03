von Jutta Freudig

Die über den Weisenbach führende Brücke der Hindenburgstraße, die massive Schäden aufweist und derzeit nur noch in der Mitte befahren werden kann, soll ab April 2020 durch einen Neubau ersetzt werden. Bauwerksentwurf und Kostenberechnung wurden am Montagabend im Gemeinderat vorgestellt. Der Ersatzneubau des Übergangs erfordert einen Aufwand von rund 540 000 Euro. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die Gemeinde erhofft sich eine 50-prozentige Förderung aus dem Brücken-Sanierungsfonds des Landes.

Bereits bei der Brückenprüfung 2017 hatte sich gezeigt, dass der Unterbau der Weisenbachbrücke marode ist. Daraufhin wurde veranlasst, dass der Übergang nur noch in der Mitte befahren werden durfte. Außerdem gilt seither eine Tonnagenbegrenzung auf sechs Tonnen. Deshalb durften beispielsweise auch keine Busse mehr über die Brücke fahren. Eine in der Folge vorgenommene Untersuchung durch das Ingenieur-Büro Breinlinger ergab, dass die Bewehrungseisen unter der Brücke freiliegen und deutliche Korrosionsspuren aufweisen. Wie der Planer bei der Gemeinderatssitzung erläuterte, seien auch die Widerlager des Übergangs ausgespühlt. Insgesamt müsse man dem Bauwerk eine so schlechte Benotung geben, dass eine Sanierung wirtschaftlich nicht mehr tragbar sei.

Weiter wurde seitens des Ingenieurbüros Breinlinger die Konstruktion des Ersatzneubaus erläutert. Mit Rücksicht auf mögliche Hochwassersituationen ist es vorgesehen, dass das neue Brückenbauwerk für einen größeren Wasserdurchfluss ausgelegt wird als das bisherige. Entsprechende Vorgaben macht auch die Genehmigungsbehörde, obwohl sich der weitere Bachverlauf unterhalb der Brücke in Richtung Bundesstraße 311 wieder verengt. Besonderheiten beim Bau des neuen Übergangs sind die Verlegung der momentan noch in und an der Brücke befindlichen Stromleitungen sowie der Schutz eines der benachbarten Gebäude durch eine Stützwand.

Im April soll nun der Förderantrag für das Projekt beim Land Baden-Baden-Württemberg eingereicht werden. Das mit der Ausführungsplanung beauftragte Büro Breinlinger wird danach im Sommer die Ausschreibung der Bauarbeiten vorbereiten. Ab April 2020 sind die Abrissarbeiten und danach der Neubau vorgesehen, was rund 22 Wochen in Anspruch nehmen wird. Während dieser Zeit ist eine Vollsperrung der Hindenburgstraße erforderlich.

Der Gemeinderat stimmte der Entwurfsplanung für den Brückenneubau nach kurzer Diskussion einhellig zu.