von Jutta Freudig

Mit der Beratung des Ortschaftsrats Hattingen beginnen am Mittwoch, 10. Juli, die konstituierenden Sitzungen der fünf Ortschaftsratsgremien in der Gemeinde Immendingen. in der kommenden Woche folgen die Sitzungen in Mauenheim, Hintschingen, Ippingen und Zimmern. Alle fünf neuen Ortschaftsräte wählen jeweils den Ortsvorsteher und dessen Stellvertreter. Ihre Wahl ist ein Vorschlag an den Immendinger Gemeinderat, den dieser bei seiner konstituierenden Sitzung am Montag, 22. Juli, üblicherweise bestätigt.

Der Hattinger Ortschaftsrat tagt am Mittwoch, 10. Juli, um 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Neben dem Ortsvorsteher und seinem Stellvertreter wird auch der Schriftführer für die kommenden fünf Jahre gewählt. Das Gremium hat zudem eine erweiterte Tagesordnung, die über die reine Konstituierung hinausgeht. So wird Ortschaftsrat Reinhard Bailer nach 40-jähriger Tätigkeit in diesem Ehrenamt direkt vor Ort verabschiedet. Außerdem befasst sich der Ortschaftsrat auch mit den Anmeldungen der Hattinger Investitionen für den Gemeindeetat 2020. Dem neuen Hattinger Ortschaftsrat gehören folgende acht Mitglieder an: Arno Denzel, Thomas Gaßner, Wolfgang Herbst, Robin Schray, Roland Leiber, Erich Honold, Daniel Hensler und Tamara Hensler.

Die konstituierende Sitzung des Ortschaftsrats Mauenheim findet am Montag, 15. Juli, um 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses statt. Der neue Ortschaftsrat besteht aus folgenden sechs Mitgliedern: Michael Ilg, Olaf Gnoth, Marcel Bach, Ralph Sterk, Andreas Breitsprecher und Anita Kupferschmid. Als nächstes Ortschaftsratsgremium konstituiert sich am Dienstag, 16. Juli, der Ortschaftsrat Hintschingen, der ab 20 Uhr in der Schöntalhalle tagt. Der Hintschinger Ortschaftsrat setzt sich zusammen aus: Marlies Aschmann, Albert Keller, Manfred Saur, Michael Müller, Michael Vetter und Matthias Metzger.

Der Ortschaftrat Ippingen trifft sich am Mittwoch, 17. Juli, zu seiner konstituierenden Sitzung, die um 20 Uhr in der Lindenberghalle beginnt. Auch hier finden Wahlen zum Ortsvorsteher, Stellvertreter und Schriftführer statt. Im Gremium sitzen: Berthold Wenzler, Christian Butschle, Mathias Zeller, Zita Merz, Manfred Butschle und Patrick Mink. Schließlich tagt am Donnerstag, 18. Juli, noch der Ortschaftsrat in Zimmern. Die konstituierende Sitzung beginnt um 20 Uhr im Ratssaal des Rathauses. Der neue Zimmerer Ortschaftsrat besteht aus den Mitgliedern Günter Heizmann, Lukas Ebertsch, Markus Keller, Wolfgang Hehn, Dorothea Hofmann und Thorsten Gut.