von Jutta Freudig

Mit hohen Investitionen trifft die Gemeinde Immendingen in den nächsten Jahren Vorkehrungen, Ortslagen entlang von Bächen und geplante Neubaugebiete vor Hochwassergefahr zu schützen. Erste große Maßnahme wird 2020 die Realisierung des Hochwasserschutzprojekts Hintschingen sein, wo ein sogenannter Bypass zur Umleitung von Wasser aus dem Talgraben in Richtung Donau gebaut wird. In Immendingen sollen die Anwohner des Weisenbachs geschützt werden, wobei der Etat 2020 eine erste finanzielle Rate enthält.

Ausgangspunkt für die anstehenden Schutzmaßnahmen waren die aktuellen Hochwassergefahrenkarten. Diese zeigten zum Beispiel für Hintschingen, dass bei einem alle hundert Jahre möglichen Hochwasser ein Großteil der Ortslage vom Talgraben überschwemmt werden könnte. Betroffen sind auch potentielle Bauflächen des Ortsteils. Eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene Flussgebietsuntersuchung zeigte Lösungen für das Problem auf. Im Fall des Talgrabens stellt die Verdolung im Ort die entscheidende Engstelle dar. Da der verdolte Bereich zwischen der Bebauung hindurchführt, sind die Platzverhältnisse sehr beschränkt. Eine Erhöhung der Abflusskapazität für das Bachwasser wäre nur mit hohem Aufwand realisierbar.

Hintschingen Wie Hochwassserschutz Bauverbote in Hintschingen verhindert Das könnte Sie auch interessieren

Auf Grund der topografischen Verhältnisse bietet sich allerdings die Einleitung des Oberflächenwassers in den nahen Schmittengraben an. Dabei wird das Zuviel an Wasser bereits oberhalb der Ortslage aus dem Talgraben ausgeleitet, westlich um Hintschingen herumgeführt und in den Schmittengraben beziehungsweise das dortige Altwasser eingeleitet. Für die Herstellung des Hochwasserschutzes mittels dieses „Bypass„ muss ein Einlaufbauwerk am Talgraben erstellt werden, das seitliche Flügeldämme erhält, ebenso ein Auslassbauwerk im Bereich der Böschung oberhalb des Altwassers. Von der Baumaßnahme sind ausschließlich landwirtschaftliche Flächen betroffen. Zur Minimierung der Inanspruchnahme von Flächen soll der Bypass als geschlossener Kanal ausgeführt werden. Die Arbeiten für 257.036 Euro hat der Gemeinderat an die Firma J. Friederich Storz aus Donaueschingen vergeben.

Eine weitere Investition in den Hochwasserschutz erfolgt 2020 im Bereich Immendingen. Hier sind Schutzmaßnahmen entlang des Weisenbachs erforderlich. Auch in Immendingen ist die Bebauung entlang des Bachs sehr eng. Als erste Rate für die anstehenden Maßnahmen sind im Etat 2020 25.000 Euro eingestellt worden.