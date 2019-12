von Jutta Freudig

Mit einem Aufwand von rund 110 000 Euro wird die Hauptversinkungsstelle der Donau unterhalb der Ziegelhütte im kommenden Jahr neu in Wert gesetzt. Bislang ist die eigentlich als touristisches Ziel bedeutende Örtlichkeit am gegenüberliegenden Ufer des Donauuferparks „Öhmdwiesen“ noch gar nicht erschlossen. Künftig sind ergänzend zu den Maßnahmen an der Hauptversinkungsstelle auch eine Grünanlage, Wege und eine Bushaltestelle an der Güterbahnhofstraße geplant.

Mit dem Projekt hatte sich der Gemeinderat in den letzten Jahren gleich mehrfach befasst. Zuletzt wurde im Januar die Entwurfsplanung vorgestellt. Im Herbst ging dann die wasserrechtliche Erlaubnis für die Maßnahme ein. Bei der letzten Sitzung vor der Winterpause vergab das Gremium die Arbeiten für 90 119 Euro an die Firma Schöppler aus Meßkirch. Letztlich entstehen Gesamtkosten von 109 566 Euro für die Realisierung des Projekts. Aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes wird die Maßnahme mit 45 000 Euro gefördert.

Geplant sind direkt an der Donau Uferstufen und davor befindliche Schüttsteine im Wasser. Auf diese Weise können Besucher näher an den Fluss kommen und das vom Sog der Schlucklöcher angezogene Wasser besser beobachten. Rechts und links dieses Zugangs ist „Auwald“ vorgesehen. Schwierig ist es, das vom versinkenden Donauwasser ebenfalls angezogene Treibgut an dieser Stelle in den Griff zu bekommen. Immerhin wird die Maßnahme mitten in einem Biotop und Vogelschutzgebiet realisiert. Verschiedene Lösungsansätze wurden von den Planern erarbeitet, eine Umsetzung erweist sich allerdings als nicht ganz einfach.

Weiterer Teil der Entwurfsplanung ist die Neugestaltung der nahe der Hauptversinkungsstelle gelegenen Grünanlage, die mit Sitzbänken und Tisch, einer Hecke, einem Schotterplatz, Beschilderung und Radständer versehen werden soll, damit sich die Besucher dort aufhalten können. Ebenfalls geplant ist bei der Grünanlage eine Bushaltebucht für Reisebusse parallel zur Güterbahnhofstraße. Mit diesen Maßnahmen will man einen möglichst einfachen, teils sogar barrierefreien Zugang zum Naturphänomen schaffen. Neu aufgenommen wurde Anfang des Jahres in die Planung, dass von der Grünanlage aus ein Weg entlang der Güterbahnhofstraße entsteht, der bis zum Aufgang des Waldwegs Richtung „Scheibenbuck“ führt und die Versinkungsstelle mit dem Aussichtspunkt verbindet.