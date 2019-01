von Jutta Freudig

Das Thema "Tourismus als Wirtschaftsfaktor" steht im Mittelpunkt der Ansprache beim Neujahresempfang der Gemeinde Immendingen und des Landkreises Tuttlingen, der am Sonntag, 13. Januar, stattfindet. Über 600 Gäste aus Politik und Wirtschaft, Vertreter von Behörden, Kirchen, Schulen, Banken, Vereinen und des öffentlichen Lebens sind zu der gemeinsamen Veranstaltung eingeladen. Es handelt sich bereits um den 49. Neujahrsempfang, der in der Gemeinde Immendingen stattfindet.

Initiiert wurde der Empfang vor 49 Jahren durch den damaligen Bürgermeister Helmut Mahler. Zu jener Zeit war die Gemeinde Immendingen noch alleiniger Veranstalter und das Neujahrstreffen fand in der Aula statt. Später wechselte man wegen der gestiegenen Zahl der Besucher in die Donauhalle. Zeitweise waren die Bundeswehr und die französische Garnison Mitausrichter. Dieses Jahr findet der Empfang wieder in der Donauhalle statt und beginnt um 10.30 Uhr.

Ebenfalls Teil der Immendinger Neujahrsempfangs-Tradition ist der Akkordeonverein "Junge Donau", der die Veranstaltung auch 2019 wieder musikalisch begleiten wird. Zu Beginn tauschen die Gastgeber Landrat Stefan Bär und Bürgermeister Markus Hugger mit den Gästen Neujahrsglückwünsche aus. Bei den Besuchern, die unter anderem erwartet werden, ist der Minister für Justiz und Europa, Landtagsabgeordneter Guido Wolf. Danach eröffnet das Akkordeonorchester unter Leitung von Eric Dann den offiziellen Teil des Programms. Die Begrüßung übernimmt in diesem Jahr Bürgermeister Markus Hugger, der als erster seine Neujahrsansprache hält.

Mit dem Thema "Tourismus als Wirtschaftsfaktor im Landkreis Tuttlingen" befasst sich in der zentralen Rede des Empfangs Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH. Knittel ist seit Jahren Manager in Sachen Tourismus und das "Gesicht" für alle Aktivitäten von "Donaubergland". Zu den neuesten Tourismusprojekten, die Walter Knittel zuletzt nach außen trug zählt die Konzeption zur besseren Vermarktung der Donau im Kreis Tuttlingen. Unter dem Motto "Erlebnis Donauversickerung" wirken daran Immendingen mit seinen Hauptversinkungsstellen ebenso wie Tuttlingen und Fridingen mit.

Nach dem Referat von Walter Knittel beendet Landrat Stefan Bär mit seiner Ansprache das offizielle Programm. Den anschließenden Stehempfang für die Gäste mit Bewirtung durch die Gastgeber umrahmt noch einmal der Akkordeonverein "Junge Donau".