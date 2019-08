von Jutta Freudig

Knapp 400 amerikanische Autos und die Rekordzahl von über 500 Motorrädern haben das zehnte US-Car- und Bike-Meeting geprägt und einige tausend Besucher begeistert. Bereits jetzt steht fest, dass die Großveranstaltung 2021 in die nächste Runde gehen wird. „Teilnehmer und Besucher haben durchweg ein positives Feedback gegeben und freuen sich – wie wir auch – auf eine Neuauflage des Treffens in zwei Jahren“, betont der Gründer und Mitorganisator Michael Flum.

„Alles ist super gelaufen und die Zusammenarbeit mit dem Turn- und Sportverein und der Narrenzunft hat hervorragend funktioniert,“ erklärt Flum. Erstmals hatten nicht er und seine Gruppe aus Autofreaks allein das aufwändige Organisieren des Events übernommen, sondern die beiden Immendinger Vereine. Flum konnte sich so ganz der Vorbereitung des Treffens und – beim Meeting selbst – den Kontakten zu Auto- und Bike-Besitzern sowie der Programmleitung widmen.

Viele glückliche Gewinner

Erneut überreichte Flum kurz vor Ende des Treffens Pokale für verschiedene Fahrzeuge. Die weiteste Anfahrt hatte mit 602 Kilometern ein Fahrer aus Hildesheim, der mit seinem Dodge Charger kam. Den Pokal für den besten Motorensound erhielt Peter Malaschitz aus Baltmannsweiler für sein 1931er Ford Model A Coupé, einen Hot-Rod-Umbau (ein speziell modifiziertes Automodell aus den 30er und 40er Jahren).

Heiße Maschinen sind beim US-Car- und Bike-Meeting zu finden. Über 500 Motorräder kommen zum zehnten Treffen in die Donaugemeinde. | Bild: Jutta Freudig

Weitere Pokale gingen an: Einen Chevrolet Carmaro-Umbau im Stil des Films „Transformers„ (New Age Award, Preis für bestes neues Auto); einen 1931er Ford Model A Sedan (Best Kustom Award, Preis für ein nach Wünschen des Eigners in besonderem Stil modifiziertes Serienfahrzeug); einen 1946er Plymouth, Originalauto aus Madonnas Film „Evita“ (Best Original Award), an einen Chevrolet G20 Van (Best Paint Award für die beste Lackierung); eine Harley Kodlin Bagger (Best Bike); einen 1969er Dogdge Super Bee (Best Muscle Car Award für ein auf dem Serienmodell basierendes, aber stärker motorisiertes Auto); und einen 1965er Chevrolet Apache Step Side (Best Pick Up Award für ein Auto mit offener Ladefläche).