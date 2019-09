Bei kompletter Belegung wie im Frühjahr 2019 kümmern sich 21 Erzieherinnen im katholischen Kindergarten St. Josef, der größten von vier Kinderbetreuungseinrichtungen in Immendingen, um 136 Kinder aus 17 verschiedenen Nationen. Seit 2017 ist St. Josef eine anerkannte Sprach-Kita mit einer zusätzlichen Fachkraft für diesen Zweck. Neben einem vielseitigen Betreuungsprogramm, religiöser und sozialer Wertevermittlung bilden die Sprachprojekte einen der Schwerpunkte der Kindergartenarbeit. Dabei werden nicht nur die Kleinen speziell geschult, sondern auch die Eltern einbezogen. Über die aktuelle Entwicklung gab es beim ersten Elternabend des Kindergartenjahres neue Informationen.

Der neue Elternbeirat

Im Anschluss an den ersten Elternabend des Kindergartens St. Josef trafen sich die Eltern in den Gruppenräumen zur Wahl der neuen Elternbeiräte. Gewählt wurden: Gruppe 1: Sabrina Bernas und Sandra Peters; Gruppe 2: Melanie Harmuth und Sibylle Trefzger; Gruppe 3: Mark Löffler und Cetin Yagmur; Gruppe 4: Isabelle Knoblauch und Carolin Abert; Gruppe 5: Nathalie Zetto; Gruppe 6: Kerstin Zeller und Simone Roßhart. Die konstituierende Sitzung mit Wahl der Elternbeiratsvorsitzenden findet am Dienstag, 1. Oktober, um 19 Uhr statt. (feu)