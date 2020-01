von Franz Dreyer

Wie gewohnt hat auch dieses Jahr der Ortsverband Immendingen des Sozialverbands VdK pünktlich zum Beginn des neuen Jahres das Veranstaltungsprogramm für 2020 vorgelegt. Das ambitionierte Angebot ist nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern enthält zudem mehrere Höhepunkte, zu denen auch mehrtägige Reisen und erstmals eine Jubiläumsschifffahrt auf dem Bodensee zählen.

Den Auftakt des neuen Jahresprogramms bildet am Donnerstag, 16. Januar, der erste der beliebten Kaffeenachmittage, die sich wie ein roter Faden durch das Programm ziehen und in der Regel jeweils am dritten Donnerstag eines Monats stattfinden. Das Treffen am Donnerstag, 13. Februar, wird mit einer Filmvorführung bereichert und die Zusammenkunft am Donnerstag, 19. März, als Brunch gestaltet. Die Jahreshauptversammlung des Sozialverbands mit Neuwahlen des Vorstands ist für Sonntag, 8. März, terminiert. Auf eine Blütenfahrt mit Einkaufsbummel geht es am 7. April. Vom 23. bis 27. April wird eine fünftägige Reise nach Holland mit Blumenkorso unternommen. Das Spargelessen steht am 12. Mai auf dem Programm. Es folgen am 11. Juni das Pfingstrosenfest im Hattinger Pfarrheim und am 16. Juli das Grillfest an der Leitelsteighütte.

Appenzeller Land ist Ziel

Zusammen mit einem Reiseunternehmen wird am 18. August eine Jubiläumsschifffahrt auf dem Bodensee unternommen mit anschließender Panoramafahrt durch das Appenzeller Land. Bei der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 07462/6955 baldmöglichst erforderlich.

Der Familientag auf dem Grillplatz Donauversinkung ist für den 29. August eingeplant. Es folgen vom 4. bis 6. September die dreitägige Reise an den Brombachsee und am 6. Oktober die Fahrt ins Blaue.

Die Weihnachtsfeier im Immendinger Pfarrheim findet am 6. Dezember statt. Der Kaffeenachmittag am 17. Dezember beschließt das Programm. Für die Tagesfahrten und Reisen ist eine Anmeldung ab sofort möglich. Für die Holland- Reise und die Fahrt an den Brombachsee gibt es detaillierte Reiseunterlagen, die beim Vorsitzenden Rupert Engesser unter der Telefonnummer 07462/ 6955 angefordert werden können.