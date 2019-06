Nach dem Besucheransturm auf dem Wartenberg am 1. Mai beim Wandertreff der Harmonie hofft die Trachtengruppe des Schwarzwaldvereins Geisingen am kommenden Samstag, 22. Juni, bei der Sonnwendfeier auf eine ähnliche Resonanz. Mitglieder der Trachtengruppe, allen voran deren Leiter Reinhold Weber, werden sicherlich in den nächsten Tagen die Wetterprognosen abrufen und auf das beste Wetter hoffen. Schon mehrfach wurde sie in den Vorjahren wegen schlechtem Wetter abgesagt. Im letzten Jahr konnte die Trachtengruppe noch ihr 40-jähriges Bestehen im Rahmen der Sonnwendfeier begehen. Die diesjährige Sonnwendfeier beginnt ab 18 Uhr, der Holzstoß in der Nähe des Heimkehrerkreuzes auf dem Wartenberg ist bereits aufgebaut, wenn die ersten Gäste eintreffen. Diese werden durch Mitglieder der Trachtengruppe mit Getränken und Speisen versorgt. Die Besucher können dann (hoffentlich) den Sonnenuntergang im Schwarzwald und der Baar genießen.

Wenn sich die Sonne dann endgültig verabschiedet hat und vom Halbmond abgelöst wird, wird Pfarrer Adolf Buhl das Feuer segnen, ehe Mitglieder der Trachtengruppe mittels Gasflammen den Holzstoß in Brand setzen. Und sollte es trocken bleiben, besteht bei ausgiebigem Funkenflug, der durch einen Wind auch angefacht werden kann, Waldbrandgefahr, aber die Feuerwehr Geisingen ist immer bei der Sonnwendfeier mit dabei. Ein Löschfahrzeug ist in unmittelbarer Nähe des Feuers stationiert, um notfalls die Flammen schnell eindämmen zu können. Man braucht es ja nicht komplett löschen, lediglich den Funkenflug im Zaum halten.