von Franz Dreyer

Wenn man über das Land fährt und nicht gerade in Hauptanbaugebieten unterwegs ist, sieht man kaum noch mit Kartoffeln bestellte Felder. Als Kulturen dominieren Getreide und Mais. Der Kartoffelanbau ist beträchtlich zurückgegangen. In der Region Immendingen sind es kaum noch mehr als eine Handvoll Landwirte, welche Kartoffeln auf dem Feld anbauen. Im Landkreis Tuttlingen hat sich die Anbaufläche geradezu halbiert. Waren es 2010 noch 39 Hektar, so ist bis heute eine Reduzierung auf 20 Hektar eingetreten. In Baden-Württemberg waren es vor 30 Jahren noch 18 000 Hektar. Die Fläche ist inzwischen auf 5500 Hektar geschrumpft. Der Frischverzehr ist von damals 70 Kilogramm je Kopf der Bevölkerung auf 28 Kilogramm gesunken.

Hans-Jürgen Meßmer, Leiter der Donaueschinger Außenstelle des Landwirtschaftlichen Technologiezentrums Augustenberg, die mehrere Versuchsfelder betreut, geht jedoch davon aus, dass sich die Anbaufläche nicht weiter reduzieren wird. „Die Betriebe, welche in Maschinen und Lagerkapazitäten investiert haben, werden der Kartoffel treu bleiben“, sagt der Experte. In Baden-Württemberg befinden sich die Hauptanbaugebiete im Markgräflerland, am Kaiserstuhl und im Bereich von Heilbronn. In diesem Jahr fällt der Ertrag in unserer Gegend deutlich geringer aus als 2018. „Die drei extremen Hitzeperioden in diesem Sommer mit über 30 Grad haben den Kartoffeln weh getan“, so die Beurteilung von Hans-Jürgen Meßmer.

Für den Rückgang der Anbauflächen und des Verbrauchs gibt es mehrere Gründe: Zu den geringeren Anbauflächen haben die straffen Marktbedingungen und der stetig in der Landwirtschaft voranschreitende Strukturwandel beigetragen. Durch den hohen Grad der Mechanisierung ist die Arbeit auf den Feldern rationalisiert und intensiviert worden. In vielen Betrieben wurde der Kartoffelanbau beim Generationswechsel auch wegen des immensen Arbeitsaufwandes trotz erleichternden technischen Möglichkeiten nicht fortgeführt, der Kundenkreis ging verloren oder auch berufliche Zwänge haben zu dieser Entwicklung geführt. Früher bildete der Kartoffelanbau in vielen Betrieben einen unverzichtbaren Bestandteil der so genannten Dreifelderwirtschaft. Auf „Winterrungen“, zum Beispiel Weizen, folgten „Sommerungen“ wie beispielsweise Gerste, gefolgt von Kartoffeln als Hackfrucht. Die wegen ihrer Größe nicht geschätzten oder bei der Ernte beschädigten Erdfrüchte wurden sinnvoll in der Schweinemast eingesetzt.

Was den Anbaurückgang anbelangt, ist auch zu sehen, dass in vielen Gebäuden, insbesondere moderner Bauart, keine Möglichkeit mehr besteht, Erdäpfel, wie sie im Dialekt auch genannt werden, einzulagern. Wer hat noch einen Kartoffelkeller? In den Gebäuden neuerer Bauart sind die Keller durch die dort installierten Heizanlagen zu warm. Die Kartoffeln müssen, damit sie lange halten, trocken, dunkel und bei einer idealen Temperatur von vier bis acht Grad gelagert werden. Ist es wärmer, keimen die Knollen schnell aus. Dass die Haushalte im Herbst je nach Größe einen Grundvorrat für den Winter einkellern, gehört deshalb in vielen Fällen der Vergangenheit an. Der Trend ist vielmehr: „Kartoffeln kauft man in der Tüte“.

Zum Rückgang des Frischverbrauchs hat auch das veränderte Verbraucherverhalten beigetragen. Trotz moderner Anbauküchen bleiben diese oft kalt, was bedeutet, dass Töpfe mit dampfenden Kartoffeln weniger auf den Tisch kommen, wenngleich die Knollen hochwertiges Eiweiß und viele Vitamine enthalten und keineswegs Dickmacher sind, wenn sie nicht gebraten oder frittiert werden.