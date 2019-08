von Franz Dreyer

Ein Alleinstellungsmerkmal weithin hat der von der Gemeinde eingerichtete Radlerzeltplatz. Die Anlage, die sich direkt am Donauradwanderweg und aus Richtung Westen kurz nach der Fahrt durch Immendingen befindet, erfreut sich schon seit Jahren großer Beliebtheit. Das belegen auch die Zahlen. „Während wir in den letzten Jahren immer um die 400 Übernachtungen pro Jahr hatten, waren es 2018 sogar 541“, sagt Sandra Jessen vom Bürgerbüro der Stadt. 2019 könnte diese Zahl nach jetzigem Stand sogar noch übertroffen werden. Die Stadtverwaltung sei mit diesem Ergebnis sehr zufrieden, so Jessen.

Nur fünf Euro pro Person und Nacht

Der Platz, auf dem große Bäume ausreichend Schatten spenden, lädt Radsportler nach einer anstrengenden Tour nicht nur zur kurzen Rast, sondern insbesondere dazu ein, ihre Zelte aufzuschlagen und sich für die Nachtruhe einzurichten.

Eine Voranmeldung ist dabei nicht erforderlich, für das Zelt besteht freie Platzwahl. Für die Übernachtung wird eine Gebühr von fünf Euro pro Person und Nacht erhoben, die bei der Ankunft bei Nina Krämer bezahlt wird. Krämer betreibt nicht nur erfolgreich den nahegelegenen Imbiss „Nina´s-ess art“, sondern kümmert sich auch um die Einhaltung der Ordnung auf dem Zeltplatz.

Die Anlage, die vorwiegend von Touristen genutzt wird, ist auch mit einer Schutzhütte, einer Grillstelle und einem Spielplatz ausgestattet. Selbst auf sanitären Komfort brauchen die Besucher nicht zu verzichten. Im Kiosk nebenan gibt es Toiletten und eine Dusche. Den Schlüssel für die Kabine und die Wertmarken für deren Benutzung erhalten die Gäste am Kiosk. Zudem ist ein Trinkbrunnen vorhanden.

Imbiss ist beliebter Rastplatz

An den überdachten Sitzmöglichkeiten des Kioskes können die Besucher den Abend ausklingen lassen und das Speisen- und Getränkeangebot genießen. Auch Radler, die tagsüber nach einer anstrengenden Strecke eine Pause einlegen und sich für die bevorstehenden Kilometer stärken möchten, nehmen das Angebot gerne in Anspruch.

Der bewirtete Kiosk beim Radlerzeltplatz wird immer mehr zum Treffpunkt der Bevölkerung und von Feriengästen. | Bild: Franz Dreyer

So wie das Ehepaar Schuster aus Straßburg. Sie sind mit der Bahn angereist, um mit ihren Rädern den Bodensee zu umrunden. Auf dem Weg dorthin machen sie am Imbiss von Nina Krämer Halt und sind sehr zufrieden: „Das ist wirklich eine bewundernswerte Einrichtung in herrlicher Lage. Auch den leckeren Imbiss müssen wir loben.“

Der Zeltplatz ist für Radler vom 1. April bis 31. Oktober durchgehend geöffnet, die die Ruhezeit von 22 bis 7 Uhr einhalten sollten. Auch zum Grillen eignet sich der Platz, allerdings nur an den dafür ausgewiesenen Feuerstellen. Aus Sicherheitsgründen dürfen flüssige Brennstoffe und Grillgas nicht eingesetzt werden.

Positive Resonanz

Seit Wochen herrscht auf dem Radlerzeltplatz Hochbetrieb. Es vergeht kaum ein Abend, an dem nicht eine beachtliche Zahl Besucher ihr Nachtquartier aufschlagen. „Unter ihnen sind nicht selten Radler, die aus dem Ausland kommen und sich über die Gastfreundschaft freuen, die ihnen mit dieser Übernachtungsmöglichkeit entgegengebracht wird“, sagt Nina Krämer.

Auch der Gitarist, Dirigent und Kammermusikpartner Horst Sohm, der aus Immendingen stammt, jedoch seit Jahren in Spanien lebt, besucht die Anlage. Seine Frau ist begeistert: „Wir sind überwältigt von der wunderschönen und faszinierenden Einrichtung.“