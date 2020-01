von Franz Dreyer

Alexandra Börtzler ist weiterhin Vorsitzende des Akkordeonvereins „Junge Donau“. Mit ihrer einstimmigen Wiederwahl in der Jahreshauptversammlung erhielt sie einen überzeugenden Vertrauensbeweis. Unter der Leitung von Ehrenmitglied Hubert Rapp wurden ebenso einmütig in ihren Ämtern bestätigt: Schriftführerin Rita Kellner, Jona Sterk als aktiver Beisitzer und Alexandra Münzer als passive Beisitzerin. Als Kassenprüfer wurden Gotthard Sterk und Konrad Ukas bestätigt.

Der Akkordeonverein mit 130 Mitgliedern, davon 19 aktive, 99 passive und zwölf Ehrenmitglieder, befindet sich auf Erfolgskurs. „Wir können stolz darauf sein, trotz unserer kleinen Gruppe alle Auftritte und Veranstaltungen erfolgreich gemeistert zu haben“, unterstrich die Vorsitzende. Zudem kann der Verein eine erfolgreiche Jugendarbeit vorweisen.

Nach dem gegebenen Ausblick unterstützt der Verein das Hattinger Narrentreffen mit einer Besenwirtschaft und ist Ausrichter der Jahreshauptversammlung der Kreisvereinigung. Am 25. April findet das Frühjahrskonzert statt, man beteiligt sich am Schlossfest und am Weihnachtsmarkt. Darauf folgt das Jugendvorspiel im Advent. Geplant ist ein Vereinsausflug.

In ihrem detaillierten Rückblick bilanzierte Schriftführerin Rita Kellner wieder ein Jahr mit vielen Aktivitäten. Das Orchester bildet eine der tragenden Säulen im kulturellen Leben der Gemeinde. Mit der musikalischen Umrahmung des Neujahrsempfangs von Landkreis und Gemeinde ist das Orchester weithin zu einem Markenzeichen geworden. Dass es sowohl bei den Proben, als auch den Auftritten rund läuft, verdeutlichte der Bericht von Dirigent Eric Dann. Auf die fünf Auftritte wurden die Aktiven in 34 Proben und einem Probensamstag vorbereitet. Mit den Leistungen des Orchesters ist Dann sehr zufrieden. Er würdigte insbesondere die vorherrschende gute Kameradschaft. Erfolgreich ist der Verein in der Nachwuchsarbeit. Es gibt einen Babygarten mit acht Kindern, je zwei Musikgarten- und Klangstraßen- und eine Melodikagruppe, sechs Kinder nehmen Klavierunterricht. Alle werden betreut von der Musikpädagogin Stefanie Dann, die von der Vorsitzenden hierfür viel Lob erhielt. Einblick in die Finanzen gab Petra Schwarz. Mit Dankesworten und einem Präsent wurde Sarah Sterk verabschiedet. Sie war über vier Jahre Jugendwartin. Der Posten wurde nicht besetzt, da es derzeit kein Jugendorchester gibt.