von Mandy Heinze

Die 1990er Jahre sind aktuell wie nie, so auch beim Fastnachtsmotto der Ippinger Landjugend, welche ihr ganzes Programm danach ausrichtete und feststellte, dass es ohne die Neunziger auch kein Heute gäbe. Waren die Anfänge Gameboy und Gummibärenbande, kann man heute Smartphone und Serienchannel nutzen.

Auf der Bühne unterhielt man sich über "damals" und jetzt, und stellte dabei fest, dass die Jugend von damals auf den Bus warten musste, wobei heute Taxi-Mama sie von überall abholt. Mit einem Fernsehprogramm-Potpourri ließen sie Teletubbies und auch Wicki und die starken Männer wieder auferstehen, ebenso lästerten sie über ihre Mütter, welche die 90er, im Gegenteil zur Jugend von heute, noch in echt miterleben mussten – die Armen.

Niclas Zeller führte mit viel Witz und lila Jogginganzug durchs Programm und stellte fest, dass es viele junge Landjugendler in den 90ern noch gar nicht gab. Als bekannteste Band dieses Jahrzehnts stellten sich "Die Mölltaler" heraus, die auch prompt auf der Bühne erschienen und "Wir grüßen euch ihr lieben Freunde" zum Besten gaben, wobei das närrische Publikum in der Lindenberghalle auch gleich mitsang und schunkelte.

Die Teenies von "Dance for you" tanzten sich musikalisch von den 90ern ins Heute und Lästerer Backa gab das Dorfgeschwätz des vergangenen Jahres auf der Bühne preis, damit auch jeder etwas zum Schwätzen hatte. So stellte er fest, dass selbst das Auto eines Ortsvortstehers nicht ohne Benzin fährt, auch nicht wenn er aus Ippingen kommt, und dass die Gebrauchsanleitung eines neuen Autos gar nicht so dumm ist, wenn man sie liest.

Auch von Marillenlikörflaschen, die sich nicht leeren ließen, und von Vätern, die lieber im Auto statt im Bett schlafen, konnte er berichten, und so wussten die Ippinger wieder etwas mehr als vorher.

Als Höhepunkt erwies sich, neben der Narrenbaumversteigerung, den in diesem Jahr Alfred Butschle mit nach Hause nehmen durfte, ein musikalisches Potpourri der 90er Jahre, zu dem die Countryyoungstars tanzten, in bunten Jogginganzügen, in verschiedenen Formationen und mit viel Spaß auf den Gesichtern. Dem Publikum gefiel es und deshalb durften sie auch nicht ohne eine Zugabe von der Bühne.