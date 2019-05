Für Schule und Lehrer ist es ganzheitliches Lernen mit allen Sinnen und Erlebnispädagogik in freier Natur, für die Kinder der Schlossschule und der Hornenbergschule ist der neue Schulgarten einfach ein großer Spaß. Gemeinsam mit Gärtnermeister Alexander Zonta lernen die Grundschüler und ein Teil der Hauptstufenschüler der Förderschule jetzt alles, was man über einen Garten wissen muss. Sie pflanzen, gießen, jäten, beobachten, riechen, bewundern und irgendwann werden die Kinder auch einmal die Früchte ihrer Arbeit ernten. Möglich gemacht wurde das Projekt durch die Gemeinde Immendingen, die für den Schulgarten direkt neben dem Grundschulgebäude 2000 Euro bereitgestellt hat und den Einsatz von Gemeindegärter und Bauhof erlaubt.

Bewegtes Lernen

Der neue Schulgarten von Schlossschule und Hornenbergschule erfüllt in mehrfacher Hinsicht einen sinnvollen Zweck. Neben dem Kennenlernen von Natur, Umwelt- und Artenschutz sowie der Bildung sozialer Kompetenzen ist der Garten auch ein Raum, in dem sich die Schüler im Freien bewegen. Damit bildet der Schulgarten einen weiteren Baustein in Bezug auf das „Bewegte Lernen“, denn die Schlossschule wird künftig Grundschule mit „Sport- und bewegungs-erzieherischem Schwerpunkt“ und strebt dafür ein entsprechendes Zertifikat an. (feu)