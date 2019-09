Immendingen vor 4 Stunden

So bereitet sich Bürgermeister Markus Hugger auf die zehnte Ausfahrt mit über hundert Motorrädern vor

Die „Motorradtour für mehr Menschlichkeit“ führt die Teilnehmer am Samstag, 7. September, zum Kinderdorf in Wahlwies bei Stockach. Initiator und Organisator Hugger hat sie in den letzten Tagen noch einmal vorbereitet.