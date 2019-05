von Franz Dreyer

Auch beim Frühjahrskonzert setzte der Akkordeonverein Junge Donau wieder Akzente. Anhaltender Beifall der Konzertbesucher war ein Beweis dafür, dass Dirigent Eric Dann bei der Auswahl der Stücke eine gute Entscheidung getroffen hatte. Gute Unterhaltung wünschte zum Auftakt Vorsitzende Alexandra Börtzler den Konzertbesuchern, die nach dem Blick ins Programm gespannt auf die Darbietungen waren. Mit „Pirates of the Caribean“ aus dem Film Fluch der Karibik eröffneten die Musikerinnen und Musiker das Konzert. Es folgten die Stücke „Stranger on the Shore“ von Acker Bilk, arrangiert von Wolfgang Russ und „Italo Pop-Hits“. Besonders starken Applaus gab es für den Part „Muscien“, arrangiert von Russ und Eric Dann, der dabei auch mit der Melodica sein Können unter Beweis stellte. Ungewöhnlich für einen Konzertabend war der Auftritt von Lena Leiber an der Posaune beim Stück „April in Paris“, ebenfalls arrangiert von Eric Dann. Musical-Melodien aus dem „Starlight Express“ beschlossen den gelungenen Auftritt.

Das neu gegründete Ensemble „ Achordeon“ gestaltete den zweiten Teil des Abends. Eric Dann, Gabi Münch, Christien Denzel, Manfred Leiber und Richard Elsässer sorgten für den Ton. Berta Baum, Svenya Schätzle, Bianca Aberle und Christian Hartrampf vom Kirchenchor Mauenheim schafften es problemlos, die Zuhörer zum Mitsingen zu animieren, denn Unterhaltungsmusik mit bekannten Titeln stand auf ihrem Programm. Das große Finale aller Akteure wurde von den Konzertbesuchern mit besonders starkem Beifall belohnt.

Das Frühjahrskonzert bot einen passenden Rahmen für die Ehrung langjähriger Mitglieder. Für zehnjährige passive Mitgliedschaft erhielt Juliane Leiber die Vereinsnadel in Silber. Bis zur Auflösung des Jugendorchesters war sie aktiv dabei. Sabrina Spegel spielt seit 20 Jahren im Orchester. „Auch sie übernimmt wie Juliane Leiber viele zusätzliche Aufgaben im Verein“, so Vorsitzende Alexandra Börtzler. Sie erhielt die Vereinsnadel in Gold und von Brigitte Sauerburger die Ehrennadel in Silber des Deutschen Harmonikaverbandes.