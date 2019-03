von Franz Dreyer

Sebastian Klug (29, Ingenieur) ist neuer Vorsitzender des Musikvereins Hattingen. Zu seinem Stellvertreter wurde in der Jahreshauptversammlung Claus-Werner Schmid ebenfalls geheim und einstimmig gewählt. Neuer aktiver Beisitzer ist Dominic Honold, neue passive Beisitzerin Martina Ley. Kassiererin Jennifer Schlesinger und Beisitzer Herbert Hensler sowie Kassenprüfer Ulrich Speck wurden in ihren Ämtern bestätigt.

Eugen Hensler, der als kommissarischer Vorsitzender die Versammlung leitete, gab seiner Freude Ausdruck, dass wieder alle Ämter besetzt werden konnten. „Nach 15 Jahren wollte ich als zweiter Vorsitzender nicht wieder antreten, werde jedoch den Verein weiterhin unterstützen“, versicherte er.

Durch die Erinnerung an das Vergangene, den Tod des Vorsitzenden Stefan Letzgus, dessen Verdienste in der Versammlung nochmals gewürdigt wurden, war der Musikverein im Mai in eine schwierige Situation gekommen, was auch die Stimmung in der Versammlung und den Jahresberichten prägte. Schriftführerin Ramona Schmid ließ in ihrem Bericht die letzte Versammlung detailliert Revue passieren.

Eugen Hensler informierte über die Aktivitäten im vergangenen Jahr. Situationsbedingt musste ein Teil der Vorhaben abgesagt werden. Bei aller Problematik gelang es durch einen beispielhaften Zusammenhalt der Situation gerecht zu werden. „ Eine großartige Leistung erbrachte unsere Dirigentin Kathrin Häusler, die uns die Freude am Musizieren zurückgab“, betonte Hensler. Der Verein zählt 188 Mitglieder bei einem Durchschnittsalter von 30 Jahren. Zu verzeichnen waren 38 Proben und 20 Auftritte.

In ihren Ausführungen verwies Dirigentin Kathrin Häusler, die, nachdem Tobias Bräunlinger kurz eingesprungen war, auch die Leitung der Bläserjugend übernommen hatte, darauf, dass es trotz aller Problematik gelang, das Galakonzert und das Weihnachtskonzert erfolgreich zu meistern.

Für die verhinderte Kassiererin verlas Claus-Werner Schmid den Kassenbericht. Für das dennoch erfolgreich gestemmte, wohl schwierigste Jahr in der Vereinsgeschichte, zollte Bürgermeister Markus Hugger den Verantwortlichen großen Respekt, dem sich Ortsvorsteher Roland Leiber anschloss. Vizevorsitzender Schmid würdigte die großen Verdienste von Eugen Hensler in der Zeit, als der Verein auf eine harte Probe gestellt wurde.

Vorsitzender Sebastian Klug brachte es zum Abschluss auf den Punkt: „Es gilt, den Blick wieder nach vorne zu richten.“