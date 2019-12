von Jutta Freudig

Bei seiner letzten Sitzung des Jahres nimmt der Gemeinderat Immendingen gleich mehrere Projekte für das Jahr 2020 in Angriff, darunter zwei Großbaumaßnahmen am Grundschulbau der Schlossschule sowie an der Weisenbachbrücke im Zuge der Hindenburgstraße. Außerdem wird der Haushaltsplan für das neue Jahr beraten. Das Gremium tagt am Montag, 16. Dezember, bereits ab 14 Uhr im Vortragssaal des Rathauses. Der Gemeinderatssitzung geht eine kurze Sitzung des Verwaltungsausschusses zur Annahme von Spenden voraus.

Schulgebäude wird von Grund auf neu hergerichtet

Eines der zentralen Themen der Beratung vor der Weihnachtspause werden die Arbeitsvergaben für die Sanierung des Quertrakts der Schlossschule sein. Laut zurückliegender Gemeinderatsbeschlüsse soll das Schulgebäude von Grund auf neu hergerichtet werden. Unter anderem sind Dachabdichtungs-, Putz-, Heizungs- und Sanitärarbeiten vorgesehen, Maurer-, Schreiner-, Maler- und Fliesenarbeiten, Arbeiten für Sonnenschutz und Elektroinstallation sowie Arbeiten an der Pfosten-Riegel-Fassade und der Einbau neuer Kunststofffenster. Die gesamte Sanierungsmaßnahme ist mit rund zwei Millionen Euro in den beiden Haushaltsjahren 2019 und 2020 angesetzt.

Land fördert Freianlage an der Hauptversinkungsstelle

Der Neubau der Weisenbachbrücke, über welche die Hindenburgstraße führt, ist ab dem kommenden April vorgesehen. Zunächst finden Abrissarbeiten statt, danach wird die neue Brücke hergestellt. Auch dafür vergibt der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung des Jahres die Arbeiten. Weitere Arbeitsvergaben sind für die Hochwasserschutzmaßnahmen in Hintschingen sowie die Freianlage an der Hauptversinkungsstelle der Donau im Bereich Güterbahnhofstraße/Ziegelhütte vorgesehen. Wie berichtet wird das Projekt an der Donau mit Mitteln aus dem Tourismusinfrastrukturprogramm des Landes gefördert.

Forsthaushalt wird vorgestellt

Zwei wichtige Punkte der Gemeinderatssitzung befassen sich mit den Finanzen der Gemeinde Immendingen. Beraten wird der Betriebsplan und der Forsthaushalt des Gemeindewaldes für 2020. Ebenso steht die Beratung des Haushaltsplans der Gemeinde für 2020 auf dem Programm, der in diesem Jahr erstmals nicht mehr wie bisher in der Kameralistik (einfache Buchführung), sondern erstmals in der Form der Doppik (doppelte Buchführung in Konten) vorgelegt wird.

Bei dem größten Projekt der eingereichten Bauanträge geht es schließlich noch um ein Verlängerung des Bauvorbescheids für das geplante Wohnbauprojekt mit zehn Wohnhäusern in der Ortsmitte in Hattingen.