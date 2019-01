von Jutta Freudig

Unter dem Motto "Schüler zeigen ihre Schule" veranstaltet die Reischach-Realschule mit Werkrealschule am Freitag, 22. Februar, einen Informationsnachmittag für Viertklässler, die neu an der Schule starten wollen. Außerdem bietet die Schule am 27. Februar und 12. März Sprechstunden über weiterführende Schulen an. Anmeldetage für die fünften Klassen beider Schulen sind dann am 13. und 14. März.

Der Start für das Schuljahr 2019/20 wirft seine Schatten voraus: Am Freitag, 22. Februar, von 15 bis 18 Uhr sind alle interessierten Viertklässler, die im kommenden Schuljahr die Realschule oder Werkrealschule besuchen möchten und deren Eltern eingeladen, die Schule kennen zu lernen. Für die Eltern bietet die Schulleitung einen Info-Vortrag über die Schule an. Die neue Schulleiterin Gabrijela Sulc und das Lehrerkollegium stehen für Fragen zur Verfügung. Die Schüler der Klassen 5 und 6 führen zeitgleich durch das Haus und laden zu Mitmach- und Vorführaktionen ein. Für Bewirtung der Besucher wird gesorgt.

Am Mittwoch, 27. Februar, und am Dienstag 12. März, bietet die Schulleitung von 14 bis 18 Uhr im Rektorat eine Sprechstunde für Fragen und Informationen zum Übergang in weiterführende Schulen an. Andere Termine können telefonisch vereinbart werden (07462/242 72).

Die Anmeldungen werden im Sekretariat der Reischach-Realschule Immendingen mit Werkrealschule angenommen. Die Termine dafür sind: Mittwoch, 13. März, und Donnerstag, 14. März, jeweils von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr. Bei der Anmeldung sind die Bestätigung über den erfolgreichen Besuch der Klasse 4 Grundschule, also die Grundschulempfehlung, und die Geburts- oder Abstammungsurkunde erforderlich. Wer eine KidCard beantragen will (Fahrkarte des Tarifverbundes TUTicket, gilt nicht für Fahrschüler der Realschule aus Zimmern), benötigt ein Foto. An diesen Tagen werden auch unverbindliche Voranmeldungen von Schülern angenommen, die im neuen Schuljahr von Werkrealschule oder Gymnasium an die Realschule wechseln möchten.