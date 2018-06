von Jutta Freudig

Sie sind schonende und umweltverträgliche Landschaftspfleger – 78 Schafe des Immendinger Schafzüchters Alexander Zonta, die zur Beweidung verschiedener Ausgleichsflächen im und beim Daimler-Prüf- und Technologiezentrum eingesetzt werden.

Die Schafbeweidung sensibler Flächen ist ein wichtiger Teil des Gesamtkonzepts der Schutzmaßnahmen, die als Ausgleich für den Bau des Daimler-Projekts durchgeführt und von dem Autobauer noch über weitere Jahre finanziert werden.

Derzeit umfasst die Beweidungsfläche rund 6,8 Hektar, bis 2022 sollen es 16,1 Hektar sein. Die Schafherde besteht aus eigens gezüchteten, sehr leichten und robusten Tieren, die sich für naturschutzfachliche Zwecke besonders gut eignen.

Winterquartier

Die umweltschonende Schafbeweidung auf mehreren Ausgleichsflächen im Daimler-Prüfzentrum Immendingen und in unmittelbarer Umgebung wird auch in den kommenden Jahren fortgesetzt. Waren es 2017 noch 2,6 Hektar Gelände, auf dem Schafe eingesetzt wurden, so werden es dieses Jahr bereits 6,8 Hektar sein. Mit dem Anwachsen der Herde von Züchter Alexander Zonta nimmt auch die Größe der beweideten Flächen zu und soll 2022, nach Ende des ersten Fünf-Jahres-Vertrags bei 16,1 Hektar liegen. Für die kalte Jahreszeit erhalten die Schafe bei Daimler ein Winterquartier. Gebäude der einstigen militärischen Schießanlage bleiben erhalten und dienen zur Nutzung durch den Züchter sowie als offener Stall mit umliegender Winterweide. (feu)