von Franz Dreyer

Bei der Führungsmannschaft des Seniorenclubs Spätlese hat das Alter seinen Tribut gezollt. In der Generalversammlung stand deshalb eine Erneuerung des Vorstands an. Bei den Wahlen gelang es, alle Ämter besetzen zu können. Neuer Vorsitzender ist Rainer Bailer. Zu seinem Stellvertreter wurde Thea Schmidt und zur Schriftführerin Klara Egloff gewählt. Beisitzer sind Sigrid Fuchs (Mauenheim) und Alfred Butschle (Ippingen). Elfriede Lohrer, die seit vielen Jahren mit großer Zuverlässigkeit die Kasse führt, behält ihr Amt bei. Kassenprüfer sind weiterhin Anita Schuster und Hans Wagner.

Vor den Wahlen überbrachte Regina Hämmerle die Grüße es bisherigen Vorsitzenden Pfarrer Siegfried Bliestle, der um Verständnis bat, dass er im Hinblick auf sein fortgeschrittenes Alter die Aufgabe nicht weiter führen könne. Er wünsche jedoch dem Seniorenclub eine gute Zukunft.

Ortsvorsteher Roland Leiber überbrachte die Grüße von Bürgermeister Markus Hugger. Er würdigte das Wirken des Seniorenclubs als eine für die älteren Einwohner wertvolle Gemeinschaft. „Der Seniorenclub ist für Hattingen wichtig“, unterstrich er. Sein Dank galt allen bisherigen Vorstandsmitgliedern für ihre Arbeit, insbesondere Pfarrer Siegfried Bliestle, Elfriede Lohrer und weiteren Aktiven, welche sich dafür einsetzten, die aktuell 35 Mitglieder zählende Gemeinschaft am Leben zu erhalten.

Neben dem Kassenbericht erinnerte Elfriede Lohrer als bisherige Schriftführerin an die Aktivitäten in den letzten zwei Jahren. Das ansprechende Programm beinhaltete in der Regel monatliche gesellige Treffen, Gratulationen zu Geburtstagen von Mitgliedern, gemeinsame Maiandachten und Adventsfeiern, ein Grillfest und einen Ausflug.

In seinem Ausblick kündigte Rainer Bailer als nächsten Termin einen Fasnachtsnachmittag am 19. Februar an. Er will die Geburtstage künftig stärker aktivieren. Nachgedacht wird auch über Treffen mit den Emminger Senioren.

Angeregt wurde in der Versammlung, mit dem Kirchenschiff eine Fahrt auf dem Bodensee zu unternehmen. Ulrike Zink lädt die Senioren am 1. Juli zu einem gemütlichen Nachmittag in ihren Garten ein.