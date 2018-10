von Jutta Freudig

Eine Premiere erwartet am Sonntag, 28. Oktober, die Besucher der ersten "Tischmesse" des Immendinger Bundes der Selbständigen. Alles konzentriert sich bei der Messe für jeden der 36 Aussteller auf der Präsentationsfläche je eines einzigen Tisches. Die Teilnehmer gehen damit neue Wege, um für ihre Unternehmen zu werben und Kontakte zu knüpfen. Die in Immendingen und der Region um die Donaugemeinde bislang noch nie dagewesene Gewerbeschau im Miniaturformat beginnt um 10.30 Uhr in der Donauhalle. Beteiligt sind sowohl heimische als auch überregionale Unternehmen, Handel, Handwerk und Dienstleister.

Während der Bund der Selbständigen in Immendingen am Sonntag zum ersten Mal eine Tischmesse anbietet, haben andere Städte und Gemeinden bereits Erfahrungen mit dem Ausrichten solcher Gewerbeausstellungen im Kleinformat. Mit diesem Foto von der Tischmesse in Gottmadingen erhält man einen Eindruck von derartigen Veranstaltungen. Bild: Gemeinde Gottmadingen

Neue Idee zündet: "Die Resonanz auf unsere erste Tischmesse ist mit 36 teilnehmenden Firmen sehr gut und zeigt mir, dass eine solche Veranstaltung auch in Immendingen Anklang findet," freut sich der Vorsitzende des Bundes der Selbständigen, Martin Betsche. Gemeinsam mit seinem Vorstand hat Betsche die Idee der Tischmesse als Veranstaltung auf halber Strecke zwischen zwei großen Gewerbeausstellungen in den BdS hineingetragen. "Eine Gewerbeschau findet nur alle fünf Jahre statt," so Betsche. "Nach der letzten Ausstellung 2016 haben alle interessierten Gewerbetreibenden jetzt die Möglichkeit, sich und ihr Unternehmen schon nach gut zwei Jahren wieder zu präsentieren."

Inspiration von außen: Im Ortsverband des Bundes der Selbständigen sind rund hundert Firmen aus der Gesamtgemeinde organisiert. An der ersten Tischmesse beteiligen sich aber auch überörtliche Aussteller. Die Inspiration für eine solche Messe im Kleinen kam von außen. BdS-Vorstandsmitglieder haben sich in den zurückliegenden Monaten mehrfach auf anderen ähnlichen Veranstaltungen informiert. Beispielsweise wird in Engen, in Gottmadingen, in Friedrichshafen und verschiedenen Städten in der Schweiz ebenfalls diese Möglichkeit der kurzen und prägnanten Information für Messebesucher genutzt. Dass diese Tischmessen erfolgreich etabliert werden konnten, war für den BdS mit ein Anlass, nun auch eine solche Veranstaltung in Immendingen auszurichten.

Im Ortsverband des Bundes der Selbständigen sind rund hundert Firmen aus der Gesamtgemeinde organisiert. An der ersten Tischmesse beteiligen sich aber auch überörtliche Aussteller. Die Inspiration für eine solche Messe im Kleinen kam von außen. BdS-Vorstandsmitglieder haben sich in den zurückliegenden Monaten mehrfach auf anderen ähnlichen Veranstaltungen informiert. Beispielsweise wird in Engen, in Gottmadingen, in Friedrichshafen und verschiedenen Städten in der Schweiz ebenfalls diese Möglichkeit der kurzen und prägnanten Information für Messebesucher genutzt. Dass diese Tischmessen erfolgreich etabliert werden konnten, war für den BdS mit ein Anlass, nun auch eine solche Veranstaltung in Immendingen auszurichten. Kompakte Informationen: Und wie läuft die Gewerbeschau im Kleinformat ab? Bei der ersten Immendinger Tischmesse können die Teilnehmer jeweils auf einem Tisch direkte und kompakte Informationen über ihren Betrieb bieten, für ihre Firma werben und persönliche Kontakte zu den Messebesuchern knüpfen. Das heißt die Tischmesseteilnehmer präsentieren ihren Betrieb nur auf einer Fläche von 160 auf 80 Zentimeter. Ergänzend wird im Fall Immendingen noch mit Stellwänden oder Roll-Ups hinter den Tischen gearbeitet. Die Tische der 36 Mitwirkenden werden in einer doppelten U-Form in der Donauhalle aufgestellt, so dass die Besucher an den Reihen entlanggehen und sich über die jeweiligen Betriebe informieren können.

Start am Sonntagmorgen: Die erste Immendinger Tischmesse wird am Sonntag, 28. Oktober, um 10.30 Uhr eröffnet. Während der Messe sorgt der Landfrauenverein Ippingen/Zimmern für die Bewirtung. Um Angebote zum Mittagessen kümmert sich die Metzgerei Wöhrle. Beim Rahmenprogramm will der BdS zurückhaltend vorgehen. Vorsitzender Martin Betsche: "Wie wollen die Besucher nicht von der Information an den Messetischen ablenken."

BdS-Veranstaltungen Der Ortsverband des Bundes der Selbständigen geht als Interessensvertreter der heimischen Wirtschaft mit der ersten Tischmesse neue Wege. Bereits reiche Erfahrung hat der BdS mit großen Gewerbeausstellungen in Donauhalle, Aula, Schule und auf dem kompletten Schulgelände. Die erste Gewerbeschau fand schon 1975 statt. 1978, 1981, 1984, 1987, 1991, 1995, 2001, 2005, 2011 und 2016 folgten weitere Ausstellungen. Der Bund der Selbständigen ist im Übrigen auch Veranstalter des jährlichen Weihnachtsmarkts, der dieses Jahr bereits zum 34. Mal ausgerichtet wird. (feu)

