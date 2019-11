von Jutta Freudig

Ein spannendes Training mit Parkourer Andy Haug haben die Schüler des Werkrealschulzweigs der Reischachschule erlebt. Andy Haug ist als National-Turner in der Disziplin Parkour unterwegs und zählt zu den offiziellen Botschaftern des Deutschen Turnerbundes. Parkour ist ein sportlicher Hindernislauf in Städten oder auf einem Hinderniskurs, bei dem die Teilnehmenden auf dem schnellsten Weg zum Ziel gelangen und somit auch klettern und springen müssen. Haug war auf Einladung von Schulsozialarbeiterin Ann Katrin Schilling bereits 2015 schon zu Trainings in Immendingen.

Er trainiert normalerweise in Stuttgart, lässt es sich aber nicht nehmen, Schüler trotz seines vollen Terminkalenders und seinen vielen Trainingseinheiten in der Woche für seinen Sport zu begeistern. Neben der Tätigkeit als Stuntman in Filmen wie Tatort ist er mittlerweile hauptberuflich als Parkourer bei Wettkämpfen unterwegs. Mit den Schülern der Werkrealschulklassen 6, 7, 8 und 9 hat er jeweils eine zweistündige Trainingseinheit durchgeführt.

Ziel des Trainings war, die Schüler sportlich zu fördern. Hierbei sollte das Gemeinschaftsgefüge in den Klassen, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Identität zur Schule, das Selbstwertgefühl jedes Schülers gestärkt und das Wahrnehmen von eigenen Grenzen erlebt werden. Parkour ist eine Trendsportart, die Jugendlichen einen Weg aufzeigt, wie mit Ehrgeiz, Geduld und Vertrauen in die eigenen Stärken kleine Ziele erreicht werden können und somit eine Alternative zu Computer, Smartphone, Rauchen, Alkohol-, Shishakonsum und Chillen gefunden werden kann.

Die Schüler waren mit Begeisterung beim Training dabei. Haug zeigte Sprungtechniken über Kästen, an der Wand und Schwungtechniken am Barren. Seine Fähigkeiten brachten die Jugendlichen zum Staunen. Manche der Figuren erinnerten gar an „Spiderman„. Am Ende konnten sie Fotos machen, Fragen stellen und den Sportler aus einer ganz normalen Sicht kennen lernen. „Es war ein Sportunterricht der besonderen Art, der den Schülern in langer Erinnerung bleiben wird“, so Schilling.