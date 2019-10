von Franz Dreyer

Ganz im Zeichen eines urigen Oktoberfests stand der Immendinger Ortsteil Hattingen zwei Tage lang, denn selbst über die fünfte Jahreszeit hinaus ist der Hattinger Narrenverein aktiv. Mit Erfolg bereichert er auch während des Jahres das Veranstaltungsprogramm des Ortes. Zu den immer gut ankommenden herausragenden Ereignissen zählte auch in diesem Jahr wieder das Oktoberfest. Bereits zum siebten Mal veranstaltet, hatte das Fest keineswegs an Attraktivität verloren. Es erwies sich vielmehr wieder als Publikumsmagnet, bereichert von Gästen, die auch von den umliegenden Orten kamen. Für die Veranstaltung nutzte der Verein wieder den Tag der deutschen Einheit und den Abend zuvor.

Die Akteure hatten zeit- und materialaufwendig ein für das Oktoberfest passendes Flair in die Witthohhalle gezaubert. Den Auftakt markierte die zünftige Oktoberfestparty. Die Besucher waren dem Festmotto entsprechend auch im Dirndl und Lederhosen gekommen. Bei der vor den Ramstalern aus Ippingen gebotenen tollen Musik, die gut ankam, ließen es sich die Gäste gut gehen. Sie genossen die Stimmung, die sich bei der hervorragenden Festatmosphäre immer mehr steigerte. Lange wurde gefeiert und manches Maß Oktoberfestbier geleert.

Blasmusik und Spezialitäten

Die Jungen fidelen Hattinger boten am Feiertag beste musikalische Unterhaltung, die ebenfalls viel Beifall fand. Zur Mittagszeit blieben viele Küchen kalt. Anstelle sich beim Kochen abzumühen, strömten zahlreiche Gäste zum Mittagstisch in die Halle, um sich mit dem original bayrischen Speisenangebot aus Weißwürsten, Schweinshaxen oder sogar der Spezialität, den Brauereisteaks, zu stärken. Das Küchenpersonal hatte alle Hände voll zu tun, um dem Ansturm gerecht zu werden. Zur Kaffeestunde wurde von dem leckeren Kuchen- und Tortenangebot großen Gebrauch gemach. Lange genoss das Publikum die begeisternde musikalische Unterhaltung der Original Talheimer Straßenmusikanten, die mit ihrem vom Publikum mit viel Applaus belohnten Auftritt auch für einen gelungenen Festausklang sorgten. Mit großer Freude bilanzierte Vorsitzender Karl-Heinz Trutzl gegenüber dieser Zeitung auch in diesem Jahr wieder ein erfolgreiches Oktoberfest.