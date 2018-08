von Jutta Freudig

Rund um die Kulisse des Oberen Schlosses wird am Wochenende 31. August bis 2. September das 16. Schlossfest der Immendinger Vereine gefeiert. 16 Vereinigungen und Organisationen aus der Kerngemeinde und den Immendinger Ortsteilen sind mit Ständen oder Aktionen an der gemeinsamen Großveranstaltung beteiligt. Der Tradition entsprechend wird neben Bewirtung mit abwechslungsreichen Spezialitäten wieder ein unterhaltsames Rahmenprogramm für die Gäste geboten. Vielseitig sind auch die Angebote für Kinder. Der Vergnügungspark auf der Wiese zwischen Schloss und Donauhalle sorgt für weitere Attraktionen. Zum Auftakt am Freitag gibt es die beim Publikum beliebte historische Aufführung.

Streit um Viehweiden: Eröffnet wird die größte Veranstaltung der Gemeinde am Freitag, 31. August, um 19 Uhr. "Die verzwickte Situation mit den Hattinger und Mauenheimer Viehweiden" lautet dieses Mal der Titel des historischen Spiels. Bürgermeister Markus Hugger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und Gemeinderäte werden dabei in gewohnter Manier in Kostümen aus der alten Zeit als Schauspieler agieren. Nach der Eröffnung können die Besucher es sich in den Festlauben gemütlich machen und die Bewirtungsangebote nutzen. Ab 21 Uhr öffnet die Open-Air-Disco auf der Bühne im Schulzentrum.

Gestaltet wird das 16. Schlossfest von insgesamt 16 Vereinen aus ganz Immendingen, Organisationen und einem Gastronomiebetrieb. Mit dabei sind: Das Rote Kreuz, der Turnverein, der Hattinger Sportverein, der Kegelsportclub, der Jugendclub Zimmern, der FV "Tasmania" Zimmern, der Sportverein 1920 TuS, die Landjugend Mauenheim, die Teufelsbrut Zimmern, der Angelverein, die Gemeindemusikkapelle, die Narrenzunft "Strumpfkugler", der Akkordeonverein, der Bezirksimkerverein, die Freiwillige Feuerwehr Immendingen und das Restaurant "Wiesengrund". Unterhaltung an den Ständen: Zu den Unterhaltungsangeboten an den Ständen des 16. Immendinger Schlossfests gehören eine Hüpfburg und Kinderschminken (TV Immendingen, sonntags), ein Bayerischer Biergarten (Hattinger SV), eine Freiluftkegelbahn (Kegelsportclub), Bierkrugschieben, Mohrenkopfschleuder und Live-Musik (Teufelsbrut Zimmern), Unterhaltung durch Gastkapellen (Gemeindemusikkapelle Immendingen), Schießbude und Live-Musik (Narrenzunft), Wasserspiele für Kinder und Infostand (Feuerwehr) sowie ein Kinderfahrgeschäft (Gasthaus "Wiesengrund").

15 Feste gefeiert Seit dem Jahr 1986 ist das auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Helmut Mahler eingeführte Schlossfest der große gemeinsame Event aller Immendinger Vereine und Gruppierungen. Mit Ausnahme der Verschiebung im Jubiläumsjahr der Gemeinde 2001 fand die Gemeinschaftsveranstaltung immer im zweijährigen Rhythmus statt. Auch bis zum 13. Schlossfest 2012, dem ersten in der Amtszeit von Bürgermeister Markus Hugger, gab es eine dreijährige Unterbrechung. Das 14. Immendinger Schlossfest fand dann 2014 statt, das 15. Fest wurde 2016 gefeiert. (feu)

